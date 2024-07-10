Конкурс в лицей БГУ составил более семи человек на место 3 10.07.2024, 18:37

1,030

Самый высокий конкурс образовался на экономическом профиле.

Конкурс в лицей БГУ в этом году составил 7,6 человека на место, рассказали в пресс-службе учебного заведения.

Всего в этом году было подано 1996 заявлений. Самый высокий конкурс образовался на экономическом профиле. На 15 мест было подано 199 заявлений, что составило 13,3 человека на место.

За ним следует обществоведческий профиль (12,2 человека на место). В математический класс зарегистрировались 234 абитуриента (конкурс — 10,6 человека на место), биологический — 224 (конкурс — 5,1), физический — 204 (конкурс — 9,3), химический — 184 (конкурс — 8,4), филологический — 164 (конкурс — 7,5), информатико-математический — 174 (конкурс — 7,9), историко-обществоведческий — 163 (конкурс — 7,4), информатико-физический — 80 (конкурс — 3,6), гуманитарный — 75 (конкурс — 3,4), географический — 27 (конкурс — 3,9).

«Зачисление в 10-е классы осуществлялось по результатам двух письменных вступительных испытаний. При поступлении на обществоведческий профиль в этом году необходимо было набрать 103 балла из 110 возможных, на филологический — 96,75, на историко-обществоведческий — 95,5, на информатико-математический — 93,5, на экономический — 93,5, на физический — 91, на математический — 84,5, на гуманитарный — 81,25, на химический — 76,7, на биологический — 69,65, на географический — 68,5, на информатико-физический — 66», — сообщили в пресс-службе БГУ.

Без вступительных испытаний были зачислены 13 победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам и три обладателя рекомендации наблюдательного совета УО «Национальный детский технопарк».

Всего в этом году в лицей БГУ в 10-е классы принято 264 учащихся и сформировано 12 классов по 22 человека.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com