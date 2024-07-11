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Медведеву устроят «темную» в коридорах Кремля

  • Александр Невзоров
  • 11.07.2024, 10:59
  • 1,062
Медведеву устроят «темную» в коридорах Кремля
Александр Невзоров

Димон, икая, оглашает все секретные планы своего хозяина.

Все разведки мира должны скинуться на памятник Димону Медведеву.

Он выбалтывает все то, что ценой сложных операций, усилий и жертв должны были узнать разведчики Великобритании, США, Италии и т.д.

Вот только разведки соберутся сверлить сейфы, вбрасывать агентуру, располагать прослушки, как тут же Димон, икая, оглашает все секретные планы своего хозяина.

Он выскакивает, как бухая кукушечка из давно спившихся часиков и разглашает все тайны.

Дмитрий Медведев призвал готовиться к полному захвату Украины после подписания мирного договора с Киевом. Зампред Совбеза РФ заявил, что России необходимо быть готовой к захвату всей территории Украины после окончания войны.

Медведев отметил: «Даже подписав бумаги и приняв поражение, оставшаяся часть радикалов [в Украине] после перегруппировки сил рано или поздно вернется к власти, вдохновляемая западными врагами России. И тогда настанет время окончательно раздавить гадину».

Удивительно, почему Димону еще не устроили темную» в коридорах Кремля? Почему не свернули шею?

Памятник Медведеву может стать очень эффектным. Проблема лишь в том, чтобы найти бутылку, в которую поместится монумент. Ведь только стеклотара делает Димона 100% узнаваемым.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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