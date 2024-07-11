Медведеву устроят «темную» в коридорах Кремля
- Александр Невзоров
- 11.07.2024, 10:59
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Димон, икая, оглашает все секретные планы своего хозяина.
Все разведки мира должны скинуться на памятник Димону Медведеву.
Он выбалтывает все то, что ценой сложных операций, усилий и жертв должны были узнать разведчики Великобритании, США, Италии и т.д.
Вот только разведки соберутся сверлить сейфы, вбрасывать агентуру, располагать прослушки, как тут же Димон, икая, оглашает все секретные планы своего хозяина.
Он выскакивает, как бухая кукушечка из давно спившихся часиков и разглашает все тайны.
Дмитрий Медведев призвал готовиться к полному захвату Украины после подписания мирного договора с Киевом. Зампред Совбеза РФ заявил, что России необходимо быть готовой к захвату всей территории Украины после окончания войны.
Медведев отметил: «Даже подписав бумаги и приняв поражение, оставшаяся часть радикалов [в Украине] после перегруппировки сил рано или поздно вернется к власти, вдохновляемая западными врагами России. И тогда настанет время окончательно раздавить гадину».
Удивительно, почему Димону еще не устроили темную» в коридорах Кремля? Почему не свернули шею?
Памятник Медведеву может стать очень эффектным. Проблема лишь в том, чтобы найти бутылку, в которую поместится монумент. Ведь только стеклотара делает Димона 100% узнаваемым.
Александр Невзоров, «Телеграм»