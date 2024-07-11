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Год назад умер политзаключенный Алесь Пушкин

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  • 11.07.2024, 11:40
  • 1,096
Год назад умер политзаключенный Алесь Пушкин
Алесь Пушкин

Не забудем, не простим.

Сегодня — ровно год со дня смерти политзаключенного, известного белорусского художника Алеся Пушкина. 11 июля 2023 года он умер от прободной язвы в реанимации, куда его доставили из гродненской тюрьмы. Ему вовремя не оказали медицинскую помощь.

Алесь Пушкин был арестован в 2021 году, когда возвращался из Украины в Беларусь на свою выставку. Белорусский художник получил 5 лет колонии строгого режима за серию портретов участников белорусского антисоветского сопротивления.

Белорусский художник был известен своими перформансами. 25 марта 1989 года художник прошел по проспекту Независимости. На спине и на груди у него висели плакаты с напоминанием о БНР, провозглашенной в этот день ровно 71 год назад, а около сотни единомышленников Пушкина следовали за ним с бумажным аистом и 71 белым шариком в руках.

Свой самый известный перформанс — «Гной для прэзідэнта» — Алесь Пушкин провел в июле 1999 года, на пятилетие правления Александра Лукашенко. В своем подсобном хозяйстве в Бобре художник нагрузил навозом старую тачку, положил сверху плакат «Александр Лукашенко с народом», табличку «За пятилетнюю работу», тысячу деноминированных рублей, наручники и конституцию с поправками 1996 года, расширявшими полномочия президента. Накрыв тачку целлофаном, он отправился в центр Минска на микроавтобусе. Водителю художник сказал, что везет декорации в театр Янки Купалы, который находится по соседству с администрацией Лукашенко.

Когда он подкатил тачку к главному входу в администрацию, из здания выбежал милиционер: «Что вы делаете?!». Тогда перформер опрокинул тачку на мостовую, положил сверху портрет Лукашенко и проткнул его вилами.

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