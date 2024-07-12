ВСУ окружают россиян в Глубоком 12.07.2024, 7:59

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Украинским военным удался маневр.

Украинские военные имеют определенные успехи на севере Харьковской области и пытаются отодвинуть ВС РФ как можно дальше от окраин областного центра. В то же время российские подразделения заметили на улицах в Волчанске. Кроме того, враг имеет успехи в трех точках в Донецкой области, пытаясь выйти на административные границы региона. О деталях боев на востоке и юге говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), опубликованном 11 июля.

Харьковская область — ситуация 12 июля

Глубокое — в селе, расположенном в 20 км к северу от Харькова, подразделения ВСУ заметили у восточных окраин, написали аналитики. Основываясь на сообщениях российских военкоров, они отметили, что Силы обороны пытаются обойти село и приблизиться к северным окраинам населенного пункта, и у них это удается.

Волчанск — ISW подтверждает, что российские войска действительно могли форсировать реку Волчья и добраться до новых улиц города. Российские источники отрицают эту информацию, однако аналитики ссылаются на геолокацию кадров, размещенных в сети.

Купянское направление пока без изменений, указано в отчете аналитиков. Продолжаются бои и, в частности, россияне массированно обстреливают Боровую управляемыми авиабомбами.

Ситуация в Донецкой области

Северску угрожают российские подразделения, которые продвинулись возле Раздоловки и Верхнекаменского. При этом военные уверяют, что ВС РФ рванули на 2 км на север.

Часов Яр — особых изменений на данном направлении аналитики не заметили. ВС РФ продолжают давить на украинские позиции с севера от Калиновки и с юга от Ивановского. Украинские военные, которые держат оборону на данном отрезке фронта, заявили, что им помогает география местности. В частности, враг не может пересечь препятствие — канал, который тянется с севера на юг.

Бои на востоке, карта, ISW, 11 июля, Часов Яр

Нью-Йорк и Торецк находятся под ударом пяти российских подразделений, написали аналитики. За последние сутки изменений линии боев здесь не произошло. В отчете назвали три населенных пункта, где имеют успехи ВС РФ — Южное, Александрополь, южные улицы Нью-Йорка.

Покровск все ближе к линии боевого соприкосновения, которая пролегает к западу от Авдеевки. Аналитики подтвердили, что ВСУ потеряли Восток, есть продвижение россиян рядом с Новоселовкой Первой. В то же время, они не уверены в полной оккупации Евгеновки: военные это отрицают, но, отметим, эксперты DeepState сообщили, что потери есть.

Курахово — на данном направлении россияне улица за улицей продвигаются в Красногоровке. В отчете назвали еще две улицы, на которых заметили врага — это Медицинская и Белинского.

Другие горячие точки — Георгиевка и Константиновка, расположенные на пути к Угледару.

Бои в Запорожской области

Малая Токмачка оказалась под атаками ВС РФ, рассказали на портале ISW. Россияне атакуют в трех направлениях — на Гуляйполе, Вербово и Работино, однако успеха пока не имеют, подытожили аналитики.

Генштаб ВСУ в вечернем отчете от 11 июля сообщил, что больше всего атак россиян и дальше происходит на Покровском направлении — 32 шт. Под Торецком — почти вдвое меньше: 18 шт. Возросло количество российских штурмов на юге, в частности, на Времовском направлении — 13 атак ВС РФ.

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