AP: Запад раскрыл планы России по диверсиям 12.07.2024, 23:25

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Армин Паппергер

Готовилось не только убийство главы концерна Rheinmetall.

Западные спецслужбы раскрыли разработанные Россией планы убийств, поджогов и других диверсий в Европе против компаний и людей, связанных с поддержкой украинских военных, в которые вошел и гендиректор оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

Об этом агентству АР сообщил западный чиновник на условиях анонимности.

По словам источника АР, планы России в частности предусматривали вербовку преступников в других странах для осуществления атак. Он уточнил, что один из таких планов был направлен против Паппергера.

Чиновник отказался предоставить какие-либо подробности о других действиях Москвы.

Как отмечает АР, европейские лидеры на саммите НАТО в Вашингтоне на этой неделе говорили о борьбе с эскалацией гибридных атак, в которых они обвиняют Россию и ее союзников.

К ним отнесли недавние пожары на промышленных и коммерческих объектах в Литве, Польше, Великобритании, Германии и других странах, а также инспирированное Минском и Москвой миграционное давление.

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