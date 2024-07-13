ЦНС: Лукашенко готовит провокации на границе с Украиной

ЦНС: Лукашенко готовит провокации на границе с Украиной8
- 13.07.2024, 8:21
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Стали известны планы белорусских силовиков.
Белорусские силовые ведомства готовят провокации на границе с Украиной под чужим флагом, чтобы показать китайцам способность собственных органов безопасности реагировать на «неожиданные» угрозы. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.
«Они планируют прибегнуть к провокациям, которые сами же успешно предупредят с целью показать китайским коллегам свои возможности», — говорится в сообщении.
В Центре нацсопротивления уточнили, что с 8 по 19 июля на территории Беларуси проходят первые совместные «антитеррористические» учения белорусских сил специальных операций и военнослужащих Китая.
Накануне учений заместитель начальника генерального штаба ВС Беларуси Владимир Куприянюк заявил об угрозе вооруженных провокаций «в условиях наращивания присутствия подразделений специального назначения, наемников и различных добровольческих формирований в приграничных районах».
«Это заявление было призвано подготовить информационное поле для проведения белорусской стороной собственных провокаций, ведь ей будет крайне выгодно в контексте вступления Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и первых совместных антитеррористических учений с НОАК (Народно-освободительная армия Китая, — ред.) показать способность собственных органов безопасности к реагированию на угрозы», — пояснили в ЦНС.
По данным Центра нацсопротивления, в планах у белорусских силовиков «успешно предотвращать вооруженные провокации» вдоль украинско-белорусской границы, после чего они попытаются обвинить во всем Украину.