Украинский генерал: Российский «Шахед» вторгся в воздушное пространство Беларуси

Украинский генерал: Российский «Шахед» вторгся в воздушное пространство Беларуси1
- 13.07.2024, 8:33
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Российские БПЛА летели из из Приморско-Ахтарска.
Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ были сбиты почти все дроны-камикадзе, которые российские захватчики применили для ударов по территории Украины этой ночью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.
Отмечается, что оккупанты в ночь на 13 июля во время воздушного нападения запустили по Украине 5 ударных беспилотников типа «Шахед» из Приморско-Ахтарска (Российская Федерация).
«Четыре вражеских БпЛА сбиты подразделениями мобильных огневых групп в Донецкой и Харьковской областях», - рассказал генерал.
Он уточнил, что пятый «Шахед», не ликвидированный в результате работы ПВО, вылетел из Украины в сторону Беларуси.
«Пятый - вышел из воздушного пространства Украины в направлении Гомельской области Беларуси», - говорится в публикации командующего ВС в Telegram.
Ночная атака дронов
Напомним, поздно вечером 12 июля в Воздушных силах заявили о фиксации вражеских дронов-камикадзе над территорией Украины. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Уже утром военные сообщили о работе ПВО в Днепропетровской области из-за ударных беспилотников противника, которые направлялись в сторону Кировоградской области.