Украинский генерал: Российский «Шахед» вторгся в воздушное пространство Беларуси 1 13.07.2024, 8:33

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Российские БПЛА летели из из Приморско-Ахтарска.

Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ были сбиты почти все дроны-камикадзе, которые российские захватчики применили для ударов по территории Украины этой ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Отмечается, что оккупанты в ночь на 13 июля во время воздушного нападения запустили по Украине 5 ударных беспилотников типа «Шахед» из Приморско-Ахтарска (Российская Федерация).

«Четыре вражеских БпЛА сбиты подразделениями мобильных огневых групп в Донецкой и Харьковской областях», - рассказал генерал.

Он уточнил, что пятый «Шахед», не ликвидированный в результате работы ПВО, вылетел из Украины в сторону Беларуси.

«Пятый - вышел из воздушного пространства Украины в направлении Гомельской области Беларуси», - говорится в публикации командующего ВС в Telegram.

Ночная атака дронов

Напомним, поздно вечером 12 июля в Воздушных силах заявили о фиксации вражеских дронов-камикадзе над территорией Украины. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Уже утром военные сообщили о работе ПВО в Днепропетровской области из-за ударных беспилотников противника, которые направлялись в сторону Кировоградской области.

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