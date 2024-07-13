«Позорище!»: соратник Гиркина потребовал немедленной отставки Путина 2 13.07.2024, 8:47

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Россию ждет катастрофа.

Наемник РФ Евгений Скрипник, который в 2014 году разжигал войну на Донбассе вместе с чекистом Игорем Стрелковым (Гиркиным), впал в уныние.

Он пожаловался на огромные потери российской армии в Украине и призвал к отставке диктатора Владимира Путина.

Дерзкие заявление Скрипник сделал в интервью жене Стрелкова, передает Диалог.UA.

Наемник отметил, что нынешняя ситуация на фронте сильно отличается от того, что было в 2014 году.

Российская армия сегодня несет колоссальные потери, и при этом не имеет шансов на победу. Скрипник призвал к немедленной отставке диктатора РФ Владимира Путина и всего руководства страны за проигранную войну.

«Славянск по сравнению с тем кошмаром, который творится сейчас, это детский сад… Сейчас говорить, что в Славянске было тяжело, зная, что сейчас творится на фронте, мне стыдно. Апокалипсис! Нас ждет катастрофа… Аэродром под Киевом залит кровью нашего спецназа? Где Чернигов, где Сумы, где Харьков, где Херсон? Все это отдали! (...) Немедленно должны все сниматься и ставиться другие люди, в том числе, во главе страны. Другой человек! Все! Не может, не показывает результата… Идет на поклон сначала к турку, а потом к венгру, вымаливая переговоры… Это же позорище для нашей страны. Нет шансов сейчас (на победу - ред.)! Нет! (...) Мы должны зайти в Киев… Этого не произойдет. Нет ни решимости, ни сил», - заявил наемник.

Он призвал российских мужчин не идти сейчас в оккупационную армию РФ, а оставаться в России и готовиться к грядущим потрясениям.

«Впереди нас ждут большие неприятности. Я не буду агитировать идти сейчас на фронт, не буду грех на душу брать. Я бы своего сына не послал сейчас на фронт, и других детей тоже не буду посылать», - сказал Скрипник.

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