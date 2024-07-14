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Врач назвала шесть лучших продуктов для крепкого сна

  • 14.07.2024, 23:43
Врач назвала шесть лучших продуктов для крепкого сна

В них содержится триптофан.

Многие из нас слышали о содержании триптофана в индейке и его способности улучшать сон, но другие продукты также могут способствовать улучшению качества сна. Употребление продуктов, богатых триптофаном, может увеличить выработку серотонина и мелатонина, способствуя улучшению сна.

Диетолог Крутика Нанавати рекомендует в статье She Finds шесть продуктов с высоким содержанием триптофана.

Курицу часто игнорируют, но она является отличным источником триптофана. Порция куриной грудки весом 3 унции содержит около 280 мг триптофана. Яйца - еще один отличный вариант: в двух крупных яйцах содержится около 100 мг триптофана. Их можно легко включать в различные блюда.

Рыба, особенно жирная, такая как лосось, тунец и скумбрия, богата омега-3 жирными кислотами и триптофаном. Порция лосося в 3 унции содержит около 500 мг триптофана. Орехи и семечки, такие как миндаль, тыквенные семечки и кешью, также полезны. Четверть чашки миндаля содержит около 160 мг триптофана.

Для тех, кто придерживается растительной диеты, отличным выбором станут тофу и темпе. Трехкилограммовая порция тофу содержит около 150 мг триптофана. И наконец, молочные продукты, такие как молоко и сыр, могут помочь. В чашке молока содержится около 100 мг триптофана, а в унции сыра чеддер - около 75 мг.

Включение этих продуктов в ваш рацион поможет улучшить качество сна и обеспечить спокойную ночь.

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