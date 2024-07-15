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На белорусско-литовской границе образовалась очередь из автобусов

  • 15.07.2024, 10:33
  • 1,148
На белорусско-литовской границе образовалась очередь из автобусов

Впервые за долгое время.

По данным Пограничного комитета, на 8:00 перед пунктом пропуска «Каменный Лог» скопилось 16 автобусов. Следует учитывать, что несколько автобусов могут находиться внутри переходов: между белорусским пунктом пропуска и въездом на территорию Литвы.

В этом же пункте пропуска находятся 80 легковых автомобилей и 480 грузовиков.

В пункте пропуска «Бенякони» автобусов нет, но в очереди стоят 60 легковых автомобилей и 480 грузовиков.

В пункте пропуска «Брест» въезда в Польшу ожидают 40 автобусов и 80 легковых автомобилей.

В пункте пропуска «Козловичи» на польской границе скопилось 500 грузовиков.

На латвийской границе, в пункте пропуска «Григоровщина», очередей из автобусов и легковых автомобилей нет, но стоят 430 грузовиков.

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