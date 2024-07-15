Украинские дроны подорвали технику оккупантов на территории РФ
- 15.07.2024, 11:38
Видеофакт.
Украинские пограничники из бригады «Помста» провели операцию по поиску и уничтожению вражеской техники ударными беспилотниками на территории РФ.
Операторы ударных беспилотных систем поразили технику оккупантов в ходе ночного налета, состоявшегося в 10 километрах от украинско-российской границы на территории РФ.
Судя по кадрам, по крайней мере один танк в ходе атаки был полностью уничтожен, о чем свидетельствует выгорание боекомплекта внутри машины. Еще две БМП получили повреждения.
Санітарна зона у БНР створюється і вдень, і вночі💥— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) July 14, 2024
Там воїни Quick Death уразили російську БМП, МТ-ЛБ та знищили танк вашими теплими дронами! pic.twitter.com/PMNp50ojiR