Украинские дроны подорвали технику оккупантов на территории РФ 15.07.2024, 11:38

Видеофакт.

Украинские пограничники из бригады «Помста» провели операцию по поиску и уничтожению вражеской техники ударными беспилотниками на территории РФ.

Операторы ударных беспилотных систем поразили технику оккупантов в ходе ночного налета, состоявшегося в 10 километрах от украинско-российской границы на территории РФ.

Судя по кадрам, по крайней мере один танк в ходе атаки был полностью уничтожен, о чем свидетельствует выгорание боекомплекта внутри машины. Еще две БМП получили повреждения.

Санітарна зона у БНР створюється і вдень, і вночі💥



Там воїни Quick Death уразили російську БМП, МТ-ЛБ та знищили танк вашими теплими дронами! pic.twitter.com/PMNp50ojiR — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) July 14, 2024

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