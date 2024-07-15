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Украинские дроны подорвали технику оккупантов на территории РФ

  • 15.07.2024, 11:38
Украинские дроны подорвали технику оккупантов на территории РФ

Видеофакт.

Украинские пограничники из бригады «Помста» провели операцию по поиску и уничтожению вражеской техники ударными беспилотниками на территории РФ. 

Операторы ударных беспилотных систем поразили технику оккупантов в ходе ночного налета, состоявшегося в 10 километрах от украинско-российской границы на территории РФ.

Судя по кадрам, по крайней мере один танк в ходе атаки был полностью уничтожен, о чем свидетельствует выгорание боекомплекта внутри машины. Еще две БМП получили повреждения.

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