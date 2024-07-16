Венгрию потребовали лишить права голоса в ЕС
- 16.07.2024, 15:07
Из-за поездок премьера Орбана.
В Европарламенте потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС после поездок премьер-министра страны Виктора Орбана в Россию и Китай. Письмо с таким требованием подписали 63 европарламентария, пишет Politico со ссылкой на документ.
Депутаты обратились к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Совета ЕС Шарлю Мишелю и главе Европарламента Роберте Метсоле.
Они отметили, что Орбан во время визитов в Россию и Китай «намеренно исказил свои полномочия» руководителя страны, которая на полгода получила председательство в Совете ЕС. В результате, как считают парламентарии, он «уже нанес значительный ущерб, используя и злоупотребляя ролью председателя совета».
«Это требует реальных действий, таких как приостановление права голоса Венгрии в совете, поскольку практика показала, что простые словесные осуждения этой ситуации не имеют эффекта», — заключили законодатели.
Как уточняет Politico, письмо составили депутаты Европарламента из ряда парламентских групп, включая Европейскую народную партию (ЕНП), «Обновляя Европу» и «Зеленых».