Разведка США предупредила о подготовке новых покушений на Трампа 2 17.07.2024, 12:45

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К этому может быть причастен Иран.

В ближайшие недели на кандидата в президенты США Дональда Трампа могут быть совершены новые покушения, рассказали Politico знакомые с данными американской разведки источники.

По их словам, администрация президента США Джо Байдена получает все больше доказательств того, что к этому причастен Иран, который на протяжении нескольких лет «активно работает» над подготовкой убийства Трампа. Это может быть ответом Тегерана на санкционированное экс-президентом убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, которое произошло в 2020 году, уточняет Politico.

По данным CNN, из-за ожидания нового покушения Секретная служба США в последние недели усилила безопасность Трампа.

При этом и.о. главы МИД Ирана Али Багери Кани отверг обвинения в подготовке покушения на экс-президента и заверил, что иранские власти будут прибегать только к «правовым и судебным процедурам» для привлечения виновных в гибели Сулеймани. «Те, кто несет за это вину, должны быть привлечены к ответственности в справедливом суде», — подчеркнул министр.

Сулеймани был убит американским дроном 3 января 2020 года. Трамп заявил, что это была спецоперация США. По его словам, Сулеймани ликвидировали, потому что он был причастен к гибели большого числа протестующих в Иране, а также «убил или ранил тысячи американцев» и «планировал убить еще больше».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи тогда пообещал «суровую месть» всем ответственным за убийство. Через несколько дней после этого Тегеран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке, в результате чего были ранены десятки военнослужащих США.

13 июля этого года во время предвыборного митинга в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. Экс-президент был ранен в ухо, погиб один участник митинга, а еще двое получили ранения. Стрелком оказался 20-летний гражданин США Томас Мэттью Крукс, которого на месте ликвидировали сотрудники Секретной службы. Мотивы совершившего покушение выясняются. Однако, по словам источников CNN, Крукс не имел никакого отношения к планам Ирана устранить Трампа.

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