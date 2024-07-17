Гарри Каспаров: Отступление Запада началось не при Байдене, а в 1991 году Гарри Каспаров

17.07.2024, 19:02

Гарри Каспаров

Запад не сумел выработать концепцию мирового порядка после окончания холодной войны и триумфа либеральных демократий.

Отступление Запада началось не при Байдене, а в 1991 году, когда Запад не сумел выработать концепцию мирового порядка после окончания холодной войны и триумфа либеральных демократий. Но геополитика не работает в условиях вакуума: если кто-то уходит, на его место обязательно кто-то приходит. Совершенно очевидно, что американское отступление взбодрило все диктатуры на земном шаре.

В период президентства Байдена этот процесс приобрел кумулятивный характер. Он оказался у власти в момент масштабного усиления сил тоталитаризма. Это стало заметно во время необъяснимого и беспрецедентно позорного бегства американцев из Афганистана. 350 тысяч афганцев, которые разделяли ценности демократии и были американскими союзниками, в одночасье оказались в руках бородатых бандитов с автоматами. Это подало Путину четкий сигнал к действию. До этого он встретился с Байденом в Женеве, и уже эта встреча, на мой взгляд, начала пробуждать в Путине надежды на то, что Запад не станет мешать ему вершить «великие дела».

В момент, когда Путин начинал большую войну, Запад уже смирился с тем, что Украина будет потеряна. Буквально за три недели до полномасштабного вторжения генерал Милли, бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов США, докладывал в Конгрессе о том, что давать современное оружие Украине нельзя, потому что война закончится за пару недель и оно все достанется русским. На минуточку, эту концепцию озвучивал человек, который за полгода до полномасштабного вторжениия оставил в руках Талибана горы американского оружия на сумму в десятки миллионов долларов.

И Байден, и Трамп живут прошлым: и тот, и другой пытаются договориться с Путиным, как с «большим игроком и фактором международной стабильности». Сейчас пришел тот миропорядок, который устроен гораздо сложнее, чем тот мир, который был в период холодной войны или Венского конгресса. Любая попытка свести многогранную конструкцию нынешнего мира к старым схемам предыдущих исторических эпох обречена на провал, поскольку такое соединение является нежизнеспособным по определению.

Свободному миру нужны свежие лидеры, понимающие устройство современного мира и готовые принять необходимые решения, определяющие его судьбу на десятки лет.

Гарри Каспаров, Facebook

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