«Либо Лукашенко отпускает людей, либо граница Польши и Беларуси полностью закрывается» 6 18.07.2024, 11:13

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У диктатора нет выбора.

Политолог Дмитрий Болкунец считает, что давление на Лукашенко приведет к освобождению политзаключенных.

«Мы использовали метод «кнута и пряника» и «кнут» был задействован, когда мы требовали от политиков разных стран принимать серьезные меры», – рассказал он в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

20 марта этого года было опубликовано первое открытое обращение лауреатов Нобелевской премии к лидерам ЕС, озаглавленное «Освободите белорусских политзаключенных». В письме, под которым стоят подписи… лауреатов Нобелевской премии, в том числе – Светланы Алексиевич, Герты Мюллер, Джоди Уильямс, Дмитрия Муратова и Александры Матвийчук есть такие строки: «Коммерческие интересы европейских стран не могут перевесить вопросы их национальной безопасности и их долга по спасению невинных людей, ставших жертвами в Беларуси, а также защиты прав не только белорусов, но и национальных меньшинств, подвергающихся жестокой дискриминации».

По словам Дмитрия Болкунца, это обращение было услышано в европейских столицах, в том числе – в Варшаве. «И мы очень этому рады, потому что позиция Польши, фактически, была доведена до Александра Лукашенко в виде ультиматума. Он получил требования освободить политзаключенных и прекратить миграционную войну на границе. С целью показать свою решительность Польша на 33 часа приостанавливала железнодорожное сообщение, была очень длительная проверка всех поездов. В итоге в ночь с 3 на 4 июля было парализовано движение грузовых составов.

Многие гражданские активисты, в том числе и я, принимали участие во временном блокировании единственного автомобильного пункта пропуска на границе Беларуси и Польши для всех фур, которые едут в Польшу. И буквально через несколько дней правительство Польши приняло меры, которые парализовали проезд грузового транспорта из Беларуси в Европейский Союз», – перечисляет эксперт.

«Поэтому мы считаем, что обращение Нобелевских лауреатов в адрес Александра Лукашенко поможет ему принять правильное решение для того, чтобы освободить всех политических узников и не доводить дело до более серьезной ситуации», – подчеркивает собеседник «Голоса Америки».

На вопрос, не может ли такое давление на белорусского диктатора ухудшить положение его политических противников, находящихся в неволе, Дмитрий Болкунец заметил, что все заявления, ультиматумы и открытие письма, которые лежат на столе у Лукашенко, не оставляют ему выбора. «Либо он отпускает людей, либо граница Польши и Беларуси полностью закрывается», – резюмирует политолог.

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