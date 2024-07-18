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Глава Минобороны Украины рассказал, что будут делать ВСУ, если в США победит Трамп

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  • 18.07.2024, 11:37
  • 2,388
Глава Минобороны Украины рассказал, что будут делать ВСУ, если в США победит Трамп

Рустем Умеров заявил, что верит в американское лидерство.

Украина найдет способ противостоять войскам России, даже если бывший президент США Дональд Трамп победит и поставит под угрозу жизненно важную американскую поддержку.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в своем дистанционном выступлении на ежегодном Форуме по безопасности в Аспене, Колорадо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

«Мы верим в лидерство США, и мы верим, что Америка хочет, чтобы ее партнеры и союзники тоже были сильными», - сказал Умеров.

«На этом этапе мы сосредоточимся на поле боя. Каким бы ни был результат выборов в США, мы найдем решение», — добавил он.

Умеров отметил, что Украина расширила мобилизационные усилия и продолжит сражаться, чтобы вернуть территории.

По его словам, «в рамках наших целей» - вернуть Запорожскую атомную электростанцию, захваченную россиянами в начале их наступления.

Умеров подчеркнул, что Украина не может остановить российские удары по своим городам и инфраструктуре, если не сможет поражать авиабазы и другие военные объекты на территории РФ, откуда наносятся удары.

«Мы хотим это громко сказать: мы делаем упор на военных объектах, чтобы они не могли поражать мирных жителей в Украине», – сказал он.

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