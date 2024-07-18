СМИ узнали содержимое нового пакета помощи Франции для Украины 1 18.07.2024, 16:32

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Бронемашины VAB, САУ Caesar и не только.

Франция готовит новый пакет оборонной помощи Украине. В нем, в частности, 18 самоходных гаубиц Caesar.

Об этом France Info сообщили источники во французском Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, Украина получит от Франции 128 бронемашин VAB, 18 самоходных гаубиц Caesar и 24 легких танка.

Противотанковые ракеты, грузовики и радары составят остальную часть дополнительной французской техники по сравнению с планом утилизации, запланированным на 2024 год.

«Эти поставки соответствуют трем критериям: предоставление полных возможностей (оборудование с боеприпасами, обучение и техническое обслуживание оборудования - ред.), не ослабляя наши армии и контролируя эскалацию», - добавило французское ведомство.

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