СМИ узнали содержимое нового пакета помощи Франции для Украины

СМИ узнали содержимое нового пакета помощи Франции для Украины1
- 18.07.2024, 16:32
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Бронемашины VAB, САУ Caesar и не только.
Франция готовит новый пакет оборонной помощи Украине. В нем, в частности, 18 самоходных гаубиц Caesar.
Об этом France Info сообщили источники во французском Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, Украина получит от Франции 128 бронемашин VAB, 18 самоходных гаубиц Caesar и 24 легких танка.
Противотанковые ракеты, грузовики и радары составят остальную часть дополнительной французской техники по сравнению с планом утилизации, запланированным на 2024 год.
«Эти поставки соответствуют трем критериям: предоставление полных возможностей (оборудование с боеприпасами, обучение и техническое обслуживание оборудования - ред.), не ослабляя наши армии и контролируя эскалацию», - добавило французское ведомство.