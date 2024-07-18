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Глава МИД Беларуси Рыженков: У меня и бабушка, и мама были чистыми польками

  • 18.07.2024, 22:27
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Глава МИД Беларуси Рыженков: У меня и бабушка, и мама были чистыми польками
Максим Рыженков

Он заявил, что понимает польский народ.

Министр иностранных дел Максим Рыженков в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал, что имеет в родословной польские корни: его бабушка и мать были «чистыми польками».

«Я Польшу немножко знаю и понимаю. У меня бабушка была Мария Генриховна, и мама была Бронислава Францевна. Это польская часть моего генофонда.

Поэтому, если я скажу, что моя бабушка до последних дней ходила в Красный костел и молилась на польском языке, вы поймете, что я тоже понимаю вообще, что такое польский народ, польская нация, их устремления, внутренний менталитет.

Я очень хорошо помню и бабушку, и маму: они были чистые польки со всеми характерными делами — трудолюбием, достаточно резкой эмоциональностью, при этом с очень жестким характером. Очень яркие по себе женщины.

Говоря о Польше, хотел бы сказать, что Польша никогда не будет действовать во вред своим интересам», — подчеркнул Максим Рыженков.

Нынешние действия польских властей, по его словам, означают только одно: это их интересы на сегодняшний день.

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