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Великобритания расширит военное производство для помощи Украине

  • 19.07.2024, 10:13
Великобритания расширит военное производство для помощи Украине

Руководители британских оружейных компаний встретились c Зеленским.

Руководители британских оружейных компаний BAE Systems и Babcock International Group встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить увеличение военной поддержки Киева.

На встрече с Зеленским в Лондоне также были представители компаний Thales, MBDA и KBR, министр обороны Великобритании Джон Хили и министр внешней торговли Джонатан Рейнольдс, пишет Reuters.

«Правительство продолжит работать в тандеме с промышленностью и отметил необходимость увеличения производства жизненно важного военного оборудования как для Украины, так и британских вооруженных сил», - заявил Хили.

Как сообщили в Минобороны Британии, компания Babcock, которая предоставляет услуги в области аэрокосмической, оборонной и ядерной инженерии, продлит на полгода контракт с министерством на обслуживание и ремонт военной техники, сообщили в британском министерстве обороны.

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