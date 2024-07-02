Путина безнаказанно пинают Виктория Зубкова, planeta.press

2.07.2024, 10:31

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Фото: Getty Images

К процессу присоединился и Кадыров.

«Я хотел бы сказать Александру Ивановичу, что в таких высказываниях необходимо быть предельно аккуратным», — написал 29 июня в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. «Если высокопоставленные чиновники уровня Александра Ивановича будут позволять себе делать такого рода заявления, это может закончиться крайне плохо для общественно-политической ситуации в стране. Сегодня народы в России едины и сплочены как никогда. Нужно дорожить этим фактором, а не делить общество по хорошим и плохим религиям».

Так Кадыров отреагировал на призыв главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина «срочно»,запретить никабы в России, напомнив о терактах, которые совершили «исламисты».

Кадыров настолько заигрался в политика, что эмоции бегут впереди здравого смысла, негодуют связанные с федеральными силовиками Telegram-каналы. И вопят, что «наезд на Бастрыкина — такая же ошибка нашего бородатого политика, как и неприкрытое чествование или выгораживание собственных родственников и недоминистров…»

Собственно, а почему бы главе Республики Чечня и не «наехать» на главу СКР, если российское военно-политическое руководство безнаказанно попинывают на международной арене.

На днях Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал ордера на арест экс-министра обороны России и начальника Генштаба РФ. Ранее, в марте 2023 года, он выдал ордера на арест Путина, а также детского омбудсмена Львовой-Беловой по обвинениям в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины».

МУС выдал ордера на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова «в контексте ситуации в Украине по предполагаемым международным преступлениям, совершенным как минимум с 10 октября 2022 года по крайней мере 9 марта 2023 года». В суде отметили, что указанные лица несут «индивидуальную уголовную ответственность» за военное преступление, заключающееся в нанесении ударов по гражданским объектам, причинении чрезмерного сопутствующего вреда гражданскому населению и гражданским объектам, а также преступления против человечности в виде бесчеловечных действий.

В этой связи стоит вкратце напомнить историю Международного трибунала по бывшей Югославии (МБТЮ). Процесс шел в Гааге, его целью было восстановление справедливости в отношении жертв военных преступлений, преступлений против человечества и геноцида, совершенных во время войн в Югославии в 1991–2001 гг. По итогам его работы почти 90 человек получили обвинительные приговоры.

Самым высокопоставленным обвиняемым был бывший президент Сербии и Союзной Республики Югославии Слободан Милошевич, который, не дождавшись приговора, умер от инфаркта в гаагской тюрьме. Агрессивная политика Милошевича подтолкнула государство к распаду — первой из состава Югославии вышла Словения, затем о выходе объявила Хорватия. В 1998 году Милошевич направил сербский спецназ для зачистки Косово, которое также заявило о независимости. В ответ на зачистку силовиками местного населения НАТО принялось стирать с лица земли военные объекты на территории Югославии.

Капитуляция была неминуема, и после нее сербы, некогда самый процветающий народ на Балканах, остались у разбитого корыта — не только население, но и так называемая элита, которая из-за санкций лишилась имущества и оказалась заперта в границах разрушенного войной тоталитарного государства. Слободан Милошевич проиграл выборы в октябре 2000 года, а уже в марте 2001-го спецгруппа МВД прибыла в его резиденцию, чтобы арестовать и отправить под трибунал в Гаагу. Вместе с ним под суд отправились и генералы.

Символично, что 10 августа 2021 года, выступая на молодежном форуме «Территория смыслов» и «обсуждая разложение современного общества», министр обороны России Сергей Шойгу заявил: «Со многими руководителями, которые потом попали в Гаагский трибунал, мне, не буду скрывать, посчастливилось и повезло работать вместе, взаимодействовать. Это и Милошевич, Караджич, генерал Младич. И кого-то уже нет, но они тогда в последний момент поняли, что страна разлагается изнутри». Напомним, Караджич и Младичи были приговорены к пожизненному заключению за преступления против человечности, геноцид боснийских мусульман и военные преступления.

Путин в мае отправил Сергея Шойгу в отставку с поста министра обороны, его места занял экономист Андрей Белоусов, но это лишь увеличит число обвиняемых на скамье подсудимых в Гааге.

Об ордере на арест нового министра обороны РФ пока не слыхать, но его уже попинывают Соединенные Штаты. В частности, в Пентагоне, комментируя поручение Белоусова Генштабу Вооруженных сил РФ внести предложения по оперативному реагированию на провокации США с пролетом БПЛА над акваторией Черного моря, заявили, что американские самолеты и беспилотники продолжат действовать в международном воздушном пространстве. Кроме того, слили в западные СМИ информацию, что ряд стран НАТО делится с Украиной информацией, собранной разведывательными самолетами.

«Почему мы не объявим черноморскую акваторию зоной боевых действий и не «закроем» небо, предварительно предупредив третьи страны о недопустимости нарушения воздушного пространства некими летательными военными аппаратами. То же относится и к спутникам, которые «висят» над Украиной, работая на врага. Нет «яиц”?», — в ответ во все голоса вопит российская пропаганда.

После ареста Милошевича новый президент Югославии Коштуница заявил, что «избавляясь от Милошевича, мы освобождаем политику от яда, который ее отравлял». Так будет и в случае с Путиным, которого выдадут свои же в Гаагу, если не убьют раньше собственные же генералы, как еще одного тирана, Николае Чаушеску.

Виктория Зубкова, planeta.press

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