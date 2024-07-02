закрыть
2 июля 2024, вторник, 13:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко звонили из Китая

3
  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 2.07.2024, 12:58
  • 3,922
Лукашенко звонили из Китая

С требованиями решить вопрос с мигрантами.

В ситуации с транзитом самое забавное, что даже пропаганда вынуждена признать то, что из Пекина звонили и требовали решить вопрос мирно.

Количество мигрантов на границе несколько сократилось, хотя по всем каналам пытались довести информацию, что хунта не сильно при делах, мол, все восточный сосед подкидывает.

Тем временем в Варшаве идут польско-немецкие консультации. Варшава явно продолжит консультации и с Пекином.

С каким балансом хунта полетит в Астану, пока не знают даже в Минске. А вот товарищ Си летит за день до саммита.

Минск за столом в ШОС в текущем раскладе — раздражающий фактор.

Telegram-канал «Ник и Майк»

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох
Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип