Лукашенко звонили из Китая

Лукашенко звонили из Китая3
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 2.07.2024, 12:58
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С требованиями решить вопрос с мигрантами.
В ситуации с транзитом самое забавное, что даже пропаганда вынуждена признать то, что из Пекина звонили и требовали решить вопрос мирно.
Количество мигрантов на границе несколько сократилось, хотя по всем каналам пытались довести информацию, что хунта не сильно при делах, мол, все восточный сосед подкидывает.
Тем временем в Варшаве идут польско-немецкие консультации. Варшава явно продолжит консультации и с Пекином.
С каким балансом хунта полетит в Астану, пока не знают даже в Минске. А вот товарищ Си летит за день до саммита.
Минск за столом в ШОС в текущем раскладе — раздражающий фактор.
Telegram-канал «Ник и Майк»