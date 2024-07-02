Лукашенко звонили из Китая 3 Telegram-канал «Ник и Майк»

2.07.2024, 12:58

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С требованиями решить вопрос с мигрантами.

В ситуации с транзитом самое забавное, что даже пропаганда вынуждена признать то, что из Пекина звонили и требовали решить вопрос мирно.

Количество мигрантов на границе несколько сократилось, хотя по всем каналам пытались довести информацию, что хунта не сильно при делах, мол, все восточный сосед подкидывает.

Тем временем в Варшаве идут польско-немецкие консультации. Варшава явно продолжит консультации и с Пекином.

С каким балансом хунта полетит в Астану, пока не знают даже в Минске. А вот товарищ Си летит за день до саммита.

Минск за столом в ШОС в текущем раскладе — раздражающий фактор.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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