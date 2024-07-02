Политолог: Причина истерики Лукашенко понятна 2.07.2024, 14:12

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Что стоит за нагнетанием обстановки на белорусско-украинской границе?

Ряд лукашенковских военных заговорил о якобы концентрации украинских военных на границе с Беларусью. Российские пропагандисты и вовсе говорят об «утвержденном плане нападения». Слово взял и Песков, который заявил, что «концентрация украинских войск на границе с Беларусью — проблема и РФ».

Почему эти голоса раздаются именно сейчас? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом и писателем Владимиром Цыбулько:

— Россия хочет любым способом втянуть Лукашенко в военные действия, а он подыгрывает Кремлю на уровне риторики. Как известно, он переместил на юг страны дополнительные войска, но изменений в концентрации украинских войск в этом районе не наблюдается. Поэтому вся эта истерика связана со страхами самого Лукашенко и Путина.

Путин хочет растянуть фронт на максимум, чтобы украинские войска активно мигрировали вдоль линии фронта, пытаясь закрыть дыру, где Россия может атаковать. Активные действия украинских войск по смежным с Сумской областью территориям остановили атаку с Сумщины — четыре колонны российских войск были разбиты на территории Брянской области.

Путинские войска недавно пытались снова повторить атаку на Харьков, но, как известно, под Харьковом эти войска были разбиты. Правда, не вся территория Харьковщины пока что освобождена, поэтому, скорее всего, это была просто попытка растянуть украинские войска, для чего подключили также и белорусскую армию.

— Страх Путина в этой ситуации понятен, а что насчет страха Лукашенко?

— Его власть закончится на следующий день после конца власти Путина. Во-первых, Лукашенко боится, что его войска будут принимать непосредственное участие в войне. Путин давно на него давит и требует, чтобы Лукашенко вводил войска. А тот понимает, что самому атаковать Украину с территории Беларуси у него не выйдет, потому что сразу нарвется на уничтожение этих войск. Но и водить долго за нос Путина он не может.

Если Путин сильнее надавит, чтобы Беларусь предоставила свой контингент для боевых действий против Украины, тогда Лукашенко придется уступить в этом плане, потому что его власть напрямую зависит от Кремля.

— Глава белорусского Генштаба Муравейко грозит ядерным ударом тем странам, которые «будут покушаться на независимость Беларуси». Почему тот же Китай позволяет белорусскому режиму размахивать ядерной дубинкой?

— Муравейко может вырвать свои «ядра» и кинуть их в сторону США. А что касается Китая, то мы видим, что он уже не продвигает так активно свою версию мирного плана по Украине, все это дело поставлено на паузу. Пекину важно, чтобы этот авторитарный пояс, который он выстраивал, все-таки сохранился, а его участники ослабли настолько, чтобы без Китая они вообще не могли существовать. Пока Китай наблюдает, как слабеет Россия, а вместе с ней и Беларусь, его все устраивает.

— На выходных издание Foreign Affairs писало, что в Кремле всерьез считают, что новый поход на Киев может быть успешным. Возможен ли такой сценарий? Как будет отвечать Украина?

— Новый поход на Киев возможен, если они возьмут село в Подмосковье, переименуют это село в «Киев» и атакуют своими войсками. Вот тогда это будет успешный поход, а в целом можно сказать, что российские войска хорохорятся и заставляют двигаться Лукашенко в предчувствии огромной, так сказать, «звездюлины», которая прилетит им в ближайшее время.

Они это чувствуют и понимают, потому что характер ведения боевых действий со стороны украинских войск на фронте (Харьков, Луганск и отчасти в Запорожье) свидетельствует о том, что уже в ближайший месяц Россия может столкнуться с недостачей боевой техники.

На это повлияет и ситуация с доминированием в небе, а мы ждем авиацию в ближайшие недели. Украинская авиация уже стала более активно работать, даже несмотря на то, что F-16 пока что нет. Появились хорошие боеприпасы, которые дают ощутимое превышение наших возможностей над российскими. Когда появятся F-16, это будет означать, что единственный козырь Российской Федерации в виде планирующих авиабомб — это ФАБы и КАБы — будет бит. У них останутся только баллистические ракеты.

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