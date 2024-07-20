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Зеленский и Трамп провели «очень хороший» телефонный разговор

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  • 20.07.2024, 8:26
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Зеленский и Трамп провели «очень хороший» телефонный разговор

Политики договорились о личной встрече.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили покушение на американского политика и перспективы завершения войны в Украине.

Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social, назвав разговор «очень хорошим». По его словам, Зеленский осудил «ужасную попытку убийства в прошлую субботу» и отметил, что американский народ объединяется в эти времена.

«Он поздравил меня с очень успешным Национальным съездом Республиканской партии и выдвижением кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии», – добавил республиканец.

Далее же Трамп назвал себя «следующим президентом Соединенных Штатов» и заявил, что он принесет миру мир и положит конец войне, которая стоила столько жизней.

«Обе стороны смогут объединиться и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию», – заявил политик.

Зеленский также рассказал о своем разговоре с Трампом на своей странице в соцсети Х. Он отметил, что договорился с кандидатом в президенты США обсудить во время личной встречи, какие шаги могут сделать мир справедливым и действительно длительным.

«Украина всегда будет благодарна США за помощь в укреплении нашей возможности противостоять российскому террору. Российские удары по нашим городам и селам продолжаются ежедневно», – добавил глава украинского государства.

Владимир Зеленский отметил жизненную важность двухпартийной и двухпалатной американской поддержки для защиты свободы и независимости нашего государства.

Кроме того, президент Украины поздравил Трампа с номинацией от Республиканской партии и осудил покушение на него в Пенсильвании. «Пожелал сил и абсолютной безопасности в дальнейшем», – написал он.

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