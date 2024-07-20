Назревает война сверхдержав 4 Брэндон Дж. Вайхерт, National Interest

20.07.2024, 11:47

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Означает ли это конец эпохи подводных лодок?

Лицо войны может меняться, но ее основные принципы остаются неизменными. Однако неспособность адаптироваться к меняющейся природе конфликта может привести к поражению. После окончания холодной войны Вооруженные силы Соединенных Штатов расслабились. Они слишком долго держались за тактику и оборудование предыдущей эпохи. Авианосцы быстро устаревают в эпоху систем противодействия/отрицания доступа (A2/AD). Если угроза A2/AD не будет преодолена, палубные авианосцы могут оказаться совершенно бесполезными.

Альтернативной формой проецирования силы является подводная лодка. ВМС Соединенных Штатов не располагают достаточным количеством субмарин, чтобы выстоять в затяжном конфликте с ближайшим соперником, таким как Китай. При этом оборонная промышленная база страны дышит на ладан. Тем не менее инвестиции в строительство новых подводных лодок имели место. Подводная лодка класса Virginia – один из лучших новых классов в составе флота ВМС США. К сожалению, из-за бюджетных ограничений и слабой оборонно-промышленной базы Америки субмарин класса Virginia не хватит на случай возникновения конфликта между великими державами.

Закат подводных лодок?

Несмотря на все опасения фанатов подводных лодок вроде меня по поводу того, что ВМС не уделяют должного внимания этой важнейшей платформе для проецирования силы, существует вероятность, что, подобно своим кузенам-авианосцам, подводная лодка также вскоре устареет. Это связано с появлением безэкипажных подводных аппаратов (UUV). Пока беспилотные летательные аппараты (БПЛА) привлекают все внимание прессы, UUV все чаще встречаются в морской сфере. Более того, они представляют собой развивающуюся угрозу, от которой практически нет защиты.

С течением времени ведущие страны мира будут расширять возможности своих арсеналов UUV. Безэкипажные аппараты маневренны, их трудно отследить, и они могут быть развернуты таким образом, что крупным экипажным судам практически невозможно от них уклониться.

Подводным лодкам не позавидуешь, ведь эта угроза UUV сочетается с растущими возможностями искусственного интеллекта, а также с арсеналом группой передовых спутников обнаружения, таких как китайский проект «Гуаньлан» (что означает «наблюдение за большими волнами»), который использует сложные разноцветные лазеры для отслеживания движения подводных лодок под водой путем наблюдения за движением волн.

Многие опасаются, что жуткое зеленое лазерное шоу над Гавайями, которое японская исследовательская группа зафиксировала 28 января 2023 года, было одним из этих лазерных спутников для слежения за подводными лодками. Что касается искусственного интеллекта, то в историю вошел американский спутник, управляемый искусственным интеллектом, который смог идентифицировать и отследить сотни «скрытых судов» на основе информации, собранной различными спутниками о земных океанах. Те же методы могут быть применены передовыми военными, такими как российские или китайские, для поиска и уничтожения американских подводных лодок.

Согласно одному из исследований, с учетом вышеупомянутых технологических достижений к 2050 году вся концепция экипажных подводных лодок устареет. Но, разумеется, никто не знает, что ждет нас в будущем.

Соперничество сверхдержав

Что можно сказать наверняка, так это то, что в 2020-х годах назревает война великих держав. Соединенные Штаты находятся не в самом выгодном стратегическом положении. Подводные лодки сегодня имеют огромное значение и могут оказаться решающими в любом конфликте великих держав, особенно с Китаем из-за Тайваня.

Что можно сказать наверняка, так это то, что в 2020-х годах назревает война великих держав

Тем не менее фанаты подводных лодок, в число которых входит автор этих строк, должны осознавать опасность того, что развитие беспилотных технологий или совершенствование искусственного интеллекта и спутников-шпионов рано или поздно заставит американских военных планировщиков отказаться от использования подводных лодок в бою в их привычном виде. Но какой бы машинный апокалипсис ни маячил на горизонте, он еще не наступил. Пока UUV, ИИ и лазерное спутниковое слежение за подлодками не станут надежными и привычными, американским подводникам не стоит рассчитывать на заслуженную пенсию.

До этого дня американские подводные лодки должны оставаться в строю.

Брэндон Дж. Вайхерт, National Interest

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