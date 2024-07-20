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Три оборонные компании Великобритании мощно поддержат ВСУ

  • 20.07.2024, 18:32
Три оборонные компании Великобритании мощно поддержат ВСУ

Киев и Лондон продолжают наращивать сотрудничество в оборонной сфере.

Три оборонные компании Соединенного Королевства окажут важную поддержку ВСУ. Так, Sheffield Forgemasters в партнерстве с британским оборонным ведомством восстановит возможности производства артиллерийских стволов, предоставляя поддержку в ремонте и капитальном ремонте вооружения Сил обороны Украины, информирует сайт правительства Великобритании.

В частности, такая поддержка даст возможность украинской армии поддерживать в боевом состоянии такие виды оружия, как легкие пушки L119 и САУ AS90.

В Минобороны Великобритании рассказали о согласии британского правительства выделять три млрд фунтов стерлингов в год на помощь Киеву, а также на новый пакет боеприпасов, артиллерийских снарядов и противотанковых ракет.

В свою очередь, две наибольшие оборонные компании Соединенного Королевства BAE Systems и Babcock International Group подтвердили обновленные контракты на поддержку Украины. Речь идет о ремонте и обслуживании вооружения, которое поставляется Киеву с заводов этих компаний.

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