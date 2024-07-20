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Полковник ВСУ: Нанесен мощный удар по одному из важнейших аэродромов Путина

  • 20.07.2024, 20:21
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Полковник ВСУ: Нанесен мощный удар по одному из важнейших аэродромов Путина

Именно с него оккупанты работают на восточном и запорожском фронтах.

Силы Обороны Украины нанесли мощный удар по очень важному аэродрому россиян. С него оккупанты работают на восточном и запорожском фронтах.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневном обзоре фронта на «24 Канале» рассказал, что Силы обороны Украины успешно выполнили задачу удара по Миллерово.

Свитан отметил, что по таким аэродромам лучше всего бить кассетными ракетами ATACMS. Однако, к сожалению, разрешения на это до сих пор нет. Поэтому приходится бить БпЛА. Эти удары также эффективны, в частности в уничтожении самих самолетов, оборудования и топливных терминалов, поставляющих авиационный керосин на аэродром.

- Возгорание, что есть на видео в сети, это удар БпЛА. Однако оптимальный вариант аэродромы уничтожать кассетными боеприпасами. На них невозможно подействовать системой РЭБ, потому что он идет внутренней инерционной системой наведения, - отметил полковник запаса ВСУ.

По словам военного эксперта, прекрасно было бы иметь разрешение бить на 300 километров, однако США не решительны в этом вопросе. Впрочем было бы хорошо уничтожать объекты и на расстоянии 165 километров. Есть достаточно аэродромов и в Ростовской, и в Воронежской, и в Белгородской, и в Брянской областях.

- Надо масштабировать удары и повторно выполнять их по российским объектам такого уровня. Они восстанавливают их. Например, российские НПЗ уже почти восстановлены, а по второму кругу мы почему-то по ним не бьем, – подчеркнул летчик-инструктор.

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