Три очага пожара: новые детали удара по российскому аэродрому Миллерово 21.07.2024, 8:04

Появились спутниковые фото последствий.

Удары 20 июля нанесли некоторые повреждения аэродрому военной авиации РФ Миллерово в Ростовской области. В частности, взрывы разнесли здания техническо-эксплуатационной части и склад горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщает «Радио Свобода». Последствия взрывов показали на спутниковых снимках в формате видео.

Военный аэродром близ Долотинки, по словам россиян, был атакован украинскими дронами в ночь на субботу. Местные жители насчитали более 16 взрывов вблизи, также их слышали в районе нефтебазы.

На одном из снимков, сделанном после удара, видны три очага пожара. Согласно данным сервиса Wikimapia, один из них был на месте ангара техническо-эксплуатационной части.

Второй пожар вспыхнул на открытой местности возле взлетных полос, а третий – там, где находится один из складов ГСМ.

«Фотография из космоса подтверждает заявления российских источников о том, что самолеты при ударе дронов не пострадали», – отметили журналисты.

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