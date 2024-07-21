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Путин все больше опасается за свою жизнь

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  • 21.07.2024, 9:05
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Путин все больше опасается за свою жизнь

Эксперт указал на интересную деталь во время тестирования Lada.

Президент РФ Владимир Путин протестовал новинку российского автопрома Lada Aura. Он лично сел за руль и проехался по Северному обходу Твери – только что открытому участку трассы М11, которая связывает Москву и Санкт-Петербург.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал «24 Каналу», почему Путин во время тест-драйва был в распахнутой рубашке и без бронежилета, который он носит на публичных мероприятиях много лет.

На обнародованных кремлевской пропагандой кадрах видно, что диктатор катался в сопровождении большого кортежа, а после остановки его окружили охранники. По мнению Яковенко, Путин имеет самую большую охрану на всей планете, которую не может себе позволить ни один другой мировой лидер, а меры безопасности самые тщательные, которые можно себе представить.

«Вряд ли мы когда-нибудь выясним, на сколько десятков километров вокруг этого автомобиля была зачищена территория, какое количество снайперов сидело под каждым кустом, сколько вертолетов контролировали эту трассу», — отметил Яковенко.

Журналист добавил, что во время последней инаугурации Путина Москву «зачистили» полностью. Такие меры безопасности сравнимы разве что с охраной северокорейского диктатора Ким Чен Ина, считает оппозиционер.

По его словам, лидеров западных государств охраняют гораздо меньше. Об этом, например, свидетельствует то, что в США были убиты четыре президента, а еще на троих совершались покушения.

«Это связано не только с тем, что в США свободное ношение оружия, но и с тем, что нет таких гигантских расходов на защиту первого лица государства», – добавил Игорь Яковенко.

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