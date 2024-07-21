Путин все больше опасается за свою жизнь

Путин все больше опасается за свою жизнь3
- 21.07.2024, 9:05
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Эксперт указал на интересную деталь во время тестирования Lada.
Президент РФ Владимир Путин протестовал новинку российского автопрома Lada Aura. Он лично сел за руль и проехался по Северному обходу Твери – только что открытому участку трассы М11, которая связывает Москву и Санкт-Петербург.
Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал «24 Каналу», почему Путин во время тест-драйва был в распахнутой рубашке и без бронежилета, который он носит на публичных мероприятиях много лет.
На обнародованных кремлевской пропагандой кадрах видно, что диктатор катался в сопровождении большого кортежа, а после остановки его окружили охранники. По мнению Яковенко, Путин имеет самую большую охрану на всей планете, которую не может себе позволить ни один другой мировой лидер, а меры безопасности самые тщательные, которые можно себе представить.
«Вряд ли мы когда-нибудь выясним, на сколько десятков километров вокруг этого автомобиля была зачищена территория, какое количество снайперов сидело под каждым кустом, сколько вертолетов контролировали эту трассу», — отметил Яковенко.
Журналист добавил, что во время последней инаугурации Путина Москву «зачистили» полностью. Такие меры безопасности сравнимы разве что с охраной северокорейского диктатора Ким Чен Ина, считает оппозиционер.
По его словам, лидеров западных государств охраняют гораздо меньше. Об этом, например, свидетельствует то, что в США были убиты четыре президента, а еще на троих совершались покушения.
«Это связано не только с тем, что в США свободное ношение оружия, но и с тем, что нет таких гигантских расходов на защиту первого лица государства», – добавил Игорь Яковенко.