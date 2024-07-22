Ситуация на границе Польши и Беларуси изменилась 22.07.2024, 9:31

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Очередь сильно выросла.

По состоянию на утро понедельника 8:00, на пограничном переходе «Брест» находится 350 легковушек, сообщает сайт пограничного комитета.

Автобусов на границе стоит 60.

На пограничном пункте «Козловичи» — 300 грузовиков.

В Каменном Логе на границе с Литвой — 140 легковушек, три автобуса и 690 грузовиков.

В Беняконях стоит 75 легковушек и почти в десять раз больше грузовиков (725).

На белорусско-латвийской границе в Григоровщине очереди перед переходом из легковушек и автобусов нет, но стоит 290 грузовиков.

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