закрыть
23 июля 2024, вторник, 8:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Байден передал часть своих полномочий

  • 23.07.2024, 8:12
  • 2,424
Байден передал часть своих полномочий

В частности — по поддержке США Украины.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден делегировал свои полномочия относительно закона о поддержке Украины, в том числе по конфискации активов России. Этим вопросом будут заниматься главы Министерства финансов и Государственного департамента США.

Об этом сообщили на сайте Белого дома в понедельник, 22 июля. Как говорится в заявлении, государственному секретарю Энтони Блинкену и министру финансов Джанет Йеллен переданы полномочия, «возложенные на президента» рядом пунктов этого закона.

Речь идет о законе «О восстановлении экономического благосостояния и создании новых возможностей для украинцев».

Он, в частности, касается возможности конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

Представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге в понедельник сказал, что Байден выразил Блинкену ожидание, что работа ведомства по реализации нынешней внешней политики будет проходить «по полной» до конца срока действующей администрации.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников