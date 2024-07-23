Байден передал часть своих полномочий
- 23.07.2024, 8:12
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В частности — по поддержке США Украины.
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден делегировал свои полномочия относительно закона о поддержке Украины, в том числе по конфискации активов России. Этим вопросом будут заниматься главы Министерства финансов и Государственного департамента США.
Об этом сообщили на сайте Белого дома в понедельник, 22 июля. Как говорится в заявлении, государственному секретарю Энтони Блинкену и министру финансов Джанет Йеллен переданы полномочия, «возложенные на президента» рядом пунктов этого закона.
Речь идет о законе «О восстановлении экономического благосостояния и создании новых возможностей для украинцев».
Он, в частности, касается возможности конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.
Представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге в понедельник сказал, что Байден выразил Блинкену ожидание, что работа ведомства по реализации нынешней внешней политики будет проходить «по полной» до конца срока действующей администрации.