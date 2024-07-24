СМИ: Генералы РФ заговорили об отставке Белоусова

СМИ: Генералы РФ заговорили об отставке Белоусова1
- 24.07.2024, 9:25
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Шойгу хочет вернуться в кресло министра обороны.
Сразу несколько высокопоставленных российских военных озвучили одному из околокремлевских ресурсов в Telegram информацию о том, что вероятными причинами отставки Белоусова могут являться проблемы, связанные с обеспечением бойцов сразу на нескольких участках фронта, или же трудности с подготовкой частичной демобилизации, о чем передает Диалог.UA.
Но самое главное – это отсутствие понимания, а также то, когда будут достигнуты цели так называемой «специальной военной операции».
Помимо того, среди признаков того, что у Белоусова появились большие проблемы, собеседники пропагандистского ресурса называют отказ главы Кремля отправлять в отставку Герасимова.
А ведь ни для кого не секрет, что Белоусов весьма не против сменить руководителя Генерального штаба.
В свою очередь, в окружении недавно назначенного на пост главы Министерства обороны России Андрея Белоусова заявили, что все слухи о его отставке и претензии к нему – это не больше чем просто ерунда, а также «происки Герасимова и Шойгу, который всячески стремится вернуть себе пост главы МО РФ».
Прокремлевский ресурс пишет, что Путин также ничего не заявлял о намерении отправить в отставку Белоусова. А вот определенные источники в администрации российского президента сообщили ТГ-каналу, что до них действительно доходили определенные слухи о вероятной отставке министра обороны РФ.