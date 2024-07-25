Нетаньяху предложил США создать аналог НАТО на Ближнем Востоке 25.07.2024, 5:34

Биньямин Нетаньяху

Премьер Израиля также предложил название такого альянса.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предложил США сделать альянс по безопасности на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на выступление главы израильского правительства в Конгрессе США.

«После 2 мировой войны, США выковали альянс безопасности в Европе, чтобы противостоять растущей советской угрозе (речь идёт о НАТО — ред.). Подобным образом Америка и Израиль могут выковать такой альянс безопасности на Ближнем Востоке, чтобы противостоять растущей иранской угрозе. Все страны, у которых с Израилем мир, все страны, у которых такой мир будет, должны быть приглашены в такой альянс», - пояснил премьер.

Нетаньяху также предложил название такого альянса — Альянс Авраама (ссылка на «Соглашения Авраама», которые Израиль в 2020-21 подписал с рядом арабских стран и которые предусматривали нормализацию их отношений).

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