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«Это называется бесплатная домработница, а не гостевой брак»

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  • 25.07.2024, 9:55
  • 6,744
«Это называется бесплатная домработница, а не гостевой брак»

Белоруска рассказала о необычной форме отношений и вызвала шквал эмоций.

Жительница Минска, которая подписывает себя в TikTok как «тетя Наташа», показывает в своем блоге, как живет с мужем в гостевом браке. Вот как еще может выглядеть жизнь раздельно с официальным мужем — в комментариях многим такой уклад показался сомнительным.

На «тетю Наташу» подписано более 107 тысяч человек, она ведет блог в стиле «лайфстайл» — то есть рассказывает о своей повседневной жизни. Некоторые видео в профиле белоруски набирают по несколько сотен тысяч и, бывает, даже два миллиона просмотров.

Судя по роликам, женщина живет в Минске и этим летом вышла замуж, но с супругом живет, по ее словам, в разных квартирах и городах. При этом у женщины уже есть дети — похоже, от предыдущих отношений.

@natali___bel

♬ оригинальный звук - 🪼

В своем блоге «тетя Наташа» рассказывает, что приезжает к мужу только по выходным, чтобы переделать «все накопившиеся за неделю домашние дела». Согласно видео, под ними имеется в виду стирка, включая развешивание и складывание белья, готовка и уборка.

В комментариях женщины отметили, что им казалось, смысл гостевого брака как раз «в отсутствии бытовухи», и в основном со скепсисом относились к стилю жизни «тети Наташи».

«Это называется бесплатная домработница, а не гостевой брак», — считает беларуска Елена.

«Гостевой брак предполагает отсутствие совместного быта. Только романтические встречи, поездки и так далее. Вас обманули», — написала другая пользовательница TikTok.

«Что-то мне кажется, он удачнее женился, чем вы вышли замуж», — высказалась украинка Татьяна.

Подобные комментарии с осуждением белоруски появляются практически под каждым ее видео.

Сама «тетя Наташа» объясняет, что в каждом браке «свои правила», а дела на видео занимают не так много времени и совместный отдых в их паре, как и секс, тоже присутствует. Кроме того, беларуска заметила: если бы она сняла видео о том, что не готовит для своего мужа, ее бы все равно обвинили в комментариях — уже за то, что она «плохая хозяйка».

— Гостевой брак — это не свободные отношения. Поэтому в таких отношениях люди встречаются не только для [интима]. Поэтому я ему готовлю, а он тратит на меня деньги и время, — говорит женщина, называя такой формат «идеальным после развода».

В части видео белоруска действительно показывает и другую сторону своего замужества — к примеру, рассказывает, какие «обязанности» у ее супруга.

— Водит меня по кафе, ресторанам, в магазин на шопинг, денежки зарабатывает, много чего делает, — перечисляет «тетя Наташа».

Она решила остаться в Минске, а ее супруг, судя по всему, из Бобруйска (кто он, в блоге особенно не рассказывается). Почему тогда муж «тети Наташи» сделал ей предложение? У нее есть ответ.

— Потому что я лучше всех готовлю и выношу мозг меньше, чем все остальные, — уверена женщина.

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