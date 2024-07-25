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Медики рассказали, почему жир на животе лучше убрать

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  • 25.07.2024, 15:01
  • 3,056
Медики рассказали, почему жир на животе лучше убрать

Есть риски.

Ученые из Сычуаньского университета в Китае установили, что накопление жира по абдоминальному типу (в области живота) и на руках повышает риск развития деменции и болезни Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

В исследовании принял участие 412 691 человек, средний возраст которых составил 56 лет. На первом этапе была проведена оценка состава тела всех испытуемых. Ученые измерили объемы талий и бедер участников, силу их хвата, плотность костей, а также соотношение жировой и мышечной массы в теле. После этого началась фаза наблюдения за участниками. В течение девяти лет ученые фиксировали все случаи развития деменции и болезни Паркинсона в исследуемой группе.

Результаты показали, что у людей с увеличенным количеством жира на руках вероятность развития этих заболеваний была на 18% выше, чем у лиц с более стройными верхними конечностями. Исследователи также обнаружили, что в целом вероятность развития деменции и болезни Паркинсона была на 13% выше у людей с абдоминальным типом отложения жира.

Больший процент мышц в теле, напротив, коррелировал со снижением риска ухудшения когнитивных способностей или моторных нарушений.

Ученые объяснили, что такая взаимосвязь в основном была обусловлена влиянием болезней сердца и сосудов, провокаторами которых выступает лишний вес. Дело в том, что между сердечно-сосудистыми заболеваниями (например инфарктом и инсультом) и нейродегенеративными существуют общие биологические пути развития.

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