В Гомеле рухнуло здание РОВД, где в 2020 году пытали белорусов
- 26.07.2024, 21:17
Фотофакт.
В Гомеле на ул. Крестьянской обрушилось здание бывшего РОВД Центрального района, пишет «Флагшток».
О пострадавших не сообщается. Осенью 2023 года комплекс РОВД был выставлен на аукцион почти за миллион рублей. Покупателю предлагалось использовать здание для размещения объектов гражданской обороны
Центральное РОВД переехало в новое здание на улице Головацкого в марте 2022 года.
В 2020 году здание Центрального РОВД на улице Крестьянской стало местом пыток граждан, задержанных во время мирных акций протеста.
Многие покидали здание РОВД с многочисленными травмами.