В Гомеле рухнуло здание РОВД, где в 2020 году пытали белорусов 26.07.2024, 21:17

Фотофакт.

В Гомеле на ул. Крестьянской обрушилось здание бывшего РОВД Центрального района, пишет «Флагшток».

О пострадавших не сообщается. Осенью 2023 года комплекс РОВД был выставлен на аукцион почти за миллион рублей. Покупателю предлагалось использовать здание для размещения объектов гражданской обороны

Центральное РОВД переехало в новое здание на улице Головацкого в марте 2022 года.

В 2020 году здание Центрального РОВД на улице Крестьянской стало местом пыток граждан, задержанных во время мирных акций протеста.

Многие покидали здание РОВД с многочисленными травмами.

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