закрыть
26 июля 2024, пятница, 21:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гомеле рухнуло здание РОВД, где в 2020 году пытали белорусов

  • 26.07.2024, 21:17
В Гомеле рухнуло здание РОВД, где в 2020 году пытали белорусов

Фотофакт.

В Гомеле на ул. Крестьянской обрушилось здание бывшего РОВД Центрального района, пишет «Флагшток».

О пострадавших не сообщается. Осенью 2023 года комплекс РОВД был выставлен на аукцион почти за миллион рублей. Покупателю предлагалось использовать здание для размещения объектов гражданской обороны

Центральное РОВД переехало в новое здание на улице Головацкого в марте 2022 года.

В 2020 году здание Центрального РОВД на улице Крестьянской стало местом пыток граждан, задержанных во время мирных акций протеста.

Многие покидали здание РОВД с многочисленными травмами.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко
Еще не поздно
Еще не поздно Леонид Невзлин
Запад может дать достойный ответ Путину
Запад может дать достойный ответ Путину Гарри Каспаров