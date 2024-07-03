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Российский самолет вторгся в воздушное пространство Литвы

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  • 3.07.2024, 8:49
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Российский самолет вторгся в воздушное пространство Литвы

Вильнюс требует от Москвы объяснений.

Литва направила России ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства страны российским самолетом.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Литовской Республики.

Вечером 30 июня самолет авиакомпании «Победа» незаконно вторгся в воздушное пространство страны над Балтийским морем и находился там около одной минуты. Борт следовал из московского Внуково в аэропорт Храброво Калининградской области.

Представителям российского посольства в Вильнюсе уже вручили ноту протеста. Вильнюс требует, чтобы Москва объяснилась и приняла меры для предотвращения повторения подобных инцидентов.

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