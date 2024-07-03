Российский самолет вторгся в воздушное пространство Литвы 3 3.07.2024, 8:49

4,060

Вильнюс требует от Москвы объяснений.

Литва направила России ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства страны российским самолетом.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Литовской Республики.

Вечером 30 июня самолет авиакомпании «Победа» незаконно вторгся в воздушное пространство страны над Балтийским морем и находился там около одной минуты. Борт следовал из московского Внуково в аэропорт Храброво Калининградской области.

Представителям российского посольства в Вильнюсе уже вручили ноту протеста. Вильнюс требует, чтобы Москва объяснилась и приняла меры для предотвращения повторения подобных инцидентов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com