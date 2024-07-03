СМИ: Китай надавит на Лукашенко и заставит выполнить требования Польши 1 3.07.2024, 11:41

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Разработан новый план, связанный с белорусской границей.

Варшава приняла решение ввести очень детальный контроль на крупном таможенном терминале на границе с Беларусью — в Малашевиче (гмина Тересполь) Люблинского края. Об этом утверждает издание RMF FM. Речь идет о единственном работающем грузовом терминале на польско-белорусской границе.

Официально переход называется Козловичи (с белорусской стороны) — Кукурыки (с польской). В соседней деревне Малашевиче находится грузовой терминал, где проходят проверки и осуществляется оформление грузов.

Издание отмечает, что львиная доля поставок с востока, включая основные сухопутные поставки из Китая, идет на запад через так называемый «сухой порт» Малашевиче. По железной дороге они направляются в страны-члены ЕС, а также в порт Гданьска, откуда отправляются в другие пункты назначения. Этот транзит является значительным источником дохода для Беларуси.

Как пишет издание, корреспондент RMF FM Кшиштоф Засада узнал об польском решении неофициально. Цель контроля — не допустить попадания в Евросоюз опасных предметов и веществ. Для этого будут проводиться чрезвычайно детальные и тщательные проверки товаров, поступающих в Польшу.

В политическом же плане польский МИД рассчитывает на давление Пекина на Минск, чтобы Лукашенко выполнил требования Польши.

Как стало известно RMF FM по неофициальным данным, несколько дней назад по дипломатическим каналам в Минск был направлен сигнал, что Польша больше не будем терпеть миграционное давление на границе, а также нахождение за решеткой польского журналиста и общественного активиста Анджея Почобута. Но от Беларуси до сих пор не последовало никакого ответа.

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