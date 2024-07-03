Допустит ли Си Цзиньпин большую ошибку Александр Коваленко

3.07.2024, 17:09

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Военные поставки России ставят крест на развитии Китая.

Одно иностранное СМИ напугало всех новостью о том, что Китай разработал аналог Shahed-136 и будет его поставлять в Россию

Дело в том, что Китай еще в августе 2023-го года представил на российской военной выставке «Армия-2023» свой дрон-камикадзе Sunflower 200, который очень был похож на Shahed-136, но обладал несколько лучшими характеристиками. Например, его вес был 175 кг, вместо 240 кг как у Shahed-136.

А теперь — вопрос для знатоков. Если Китай уже минимум, как год, имеет дрон-камикадзе, аналогичный Shahed-136, то почему он до сих пор не у России, и она его не применяет по Украине? Верно. Потому, что Китай придерживается политики не военной поддержки России.

Например, не так давно мы с вами слышали заявления министра обороны Великобритании Гранта Шаппса о том, что Китай поставляет России летальное оружие. Прозвучало это заявление в мае 2024. За окном начало июля и ни одного китайского снаряда, или ПТРК, или танка не было поставлено в Россию. Как и сама новость, после громкого заявления канула в лету, и никто о ней не вспоминает.

Собственно, это все я к чему.

Китай — не Иран. Китай — не Северная Корея. Китай — это страна, развитие, благополучия и амбиции которой напрямую зависят от его экономики, а она зависит от экспорта в страны Запада, прежде всего — США и ЕС. Военные поставки России ставят крест на развитии Китая, и он это прекрасно понимает. Думаете большой Си допустит такую ошибку?

В свою очередь, у стран Запада с Китаем есть целый ряд нерешенных проблемных вопросов в регионе. И чтобы эти вопросы не имели решения на пользу Пекина, на него время от времени давят, в том числе, информационно. Но это заруба Запада и Китая, мы в ней не участвуем, хотя иногда и фигурируем.

Конечно, самое худшее, что можно было себе представить, это военный союз Китая и России и прямые поставки китайского оружия и техники российским оккупационным войскам. Но такого еще ни разу не фиксировалось, и буду надеяться, не зафиксируется никогда.

Поэтому, не спешите посыпать голову пеплом, но чистку пулемета это не отменяет.

Александр Коваленко, «Фейсбук»

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