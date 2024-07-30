Мадуро отзывает дипломатов из семи стран 4 30.07.2024, 10:27

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Диктатор принял решение на фоне массовых народных протестов.

Венесуэла отзывает своих дипломатов из семи государств Латинской Америки. Речь идет о странах, отказавшихся признать «победу» действующего главы Венесуэлы Николаса Мадуро на президентских выборах.

В министерстве иностранных дел страны назвали заявления о необходимости пересмотра результатов выборов в Венесуэле из-за подозрений в их фальсификации «вмешательством». Заявление МИД обнародовал министр иностранных дел Венесуэлы Иван Гиль.

Своих дипломатов Венесуэла отзывает из Аргентины, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы, Перу, Уругвая и Чили. Все семь государств высказались за полный пересмотр объявленных результатов президентских выборов, согласно которым Мадуро якобы победил с результатом 51% голосов. При этом экзитполы показывали разгромную победу главного соперника Мадуро Эдмундо Гонсалеса: по данным оппозиции, за него проголосовали до 73% пришедших на участки избирателей.

Тем временем в МИД Перу после объявления Мадуро победителем выборов заявили о высылке венесуэльских дипломатов из-за «серьезных и произвольных решений, принятых сегодня венесуэльским режимом».

Напомним, после объявления Мадуро «победителем» в стране вспыхнули массовые протесты. Тысячи людей на улицах Каракаса и других городов страны скандировали «Свободу!» и «Это правительство падет», срывали и поджигали агитационные плакаты Мадуро, жгли шины и повалили по меньшей мере две статуи бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса, избравшего Мадуро своим преемником.

В ходе протестов митингующие вступили в противостояние с полицией. Силовики применяли против людей слезоточивый газ и резиновые шары, те в ответ швыряли в них камни. Также сообщалось о том, что по участникам акций протестов открыли огонь люди в штатском, они могут являться членами одного из военизированных формирований, пользующихся поддержкой режима Мадуро.

По данным правозащитных организаций, задержано по меньшей мере около полусотни митингующих. Также есть информация об одном убитом.

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