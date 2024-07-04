закрыть
4 июля 2024, четверг, 11:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

БПЛА атаковали войсковую часть ГРУ в Ставропольском крае РФ

  • 4.07.2024, 11:16
  • 1,044
БПЛА атаковали войсковую часть ГРУ в Ставропольском крае РФ
иллюстративное фото

Есть раненый.

В селе Московское Ставропольского края РФ дроны атаковали войсковую часть Главного разведывательного управления страны-агрессора, в результате чего один разведчик получил ранение, сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на источники.

По данным издания, БПЛА атаковали в/ч 33443 формирований особого назначения (Осназ) ГРУ. Известно, что взорвался один беспилотник, о повреждении части достоверно неизвестно.

До этого губернатор края Владимир Владимиров заявил, что утром 4 июля в селе Московское упали два БПЛА. Он утверждает, что инфраструктура не пострадала, а «все системы работают в обычном режиме».

Минобороны страны-агрессора традиционно отчиталось об «уничтожении» украинских беспилотников — два БПЛА якобы было сбито над территорией Брянской области, один — над территорией Белгородской области и один — в Тамбовской.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох
Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип