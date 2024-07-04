БПЛА атаковали войсковую часть ГРУ в Ставропольском крае РФ
- 4.07.2024, 11:16
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Есть раненый.
В селе Московское Ставропольского края РФ дроны атаковали войсковую часть Главного разведывательного управления страны-агрессора, в результате чего один разведчик получил ранение, сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на источники.
По данным издания, БПЛА атаковали в/ч 33443 формирований особого назначения (Осназ) ГРУ. Известно, что взорвался один беспилотник, о повреждении части достоверно неизвестно.
До этого губернатор края Владимир Владимиров заявил, что утром 4 июля в селе Московское упали два БПЛА. Он утверждает, что инфраструктура не пострадала, а «все системы работают в обычном режиме».
Минобороны страны-агрессора традиционно отчиталось об «уничтожении» украинских беспилотников — два БПЛА якобы было сбито над территорией Брянской области, один — над территорией Белгородской области и один — в Тамбовской.