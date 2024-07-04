Ракеты ВСУ поразили «жирную цель» в глубоком тылу россиян

Ракеты ВСУ поразили «жирную цель» в глубоком тылу россиян1
- 4.07.2024, 13:09
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Украинский беспилотник скорректировал удар из HIMARS.
В Запорожье, неподалеку от оккупированного Мелитополя, военные контрразведчики СБУ поразили российскую радиолокационную станцию (РЛС) «Небо-СВУ».
Видео уничтожения опубликовал журналист Михаил Ткач у себя в телеграмм-канале.
Стоимость такой РЛС около 100 миллионов долларов. Обнаружили вражескую РЛС с помощью беспилотного авиационного комплекса «Шарк». На этот комплекс журналист проводил сбор.
«Шарк залетел «за воротничок» врагу на расстояние более 70 километров и практически скорректировал ракету рядом с объектом таким образом, чтобы осколочная боевая часть попала точно в цель», - написал журналист об обнаружении вражеской РЛС.
Поразили радиолокационную станцию, опять же, по сообщению Михаила Ткача, боеприпасом M30A1, отстрелянным из HIMARS.
Точную геолокацию уже установили: около н. п. Калиновка в Запорожской области. Это уже не первое поражение радиолокационных станций семейства «Небо».
В мае СМИ писали о поражении «Небо-М» возле Луганска, а в ноябре 2023 года о поражении ГУР РЛС 55Ж6 «Небо» в Курской области.
РЛС семейства «Небо» предназначены для выявления, определения координат и сопровождения воздушных целей разных классов: самолетов, крылатых и баллистических ракет и других малоразмерных и малозаметных летательных аппаратов на больших дальностях и высотах.