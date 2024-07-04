«Спрашивала у девчат-продавцов, выходит ли у них хоть по тысяче рублей — нет, говорят, не выходит» 4.07.2024, 13:20

Белоруска рассказала о жизни в райцентре.

«Салідарнасць» спрашивает у белорусов в Беларуси – о жизни, новостях, ценах и планах на лето.

Имена всех собеседников из соображений безопасности изменены, также по этой причине не называются конкретные города, где они живут. Сегодня издание поделилось монологом жительницы региона – пенсионерки.

Ирина Трофимовна на пенсии уже больше 15 лет, но бодрости духа и жизнелюбия не растеряла — говорит, потому что приучила себя замечать хорошее даже в мелочах и держаться в тонусе.

Например, в бассейн — а в ее райцентре в Минской области такой есть, — белоруска ходит бесплатно (такая возможность есть у всех подопечных Центра социального обслуживания населения, но пользуются ей не многие).

— А мне за счастье, пусть и час в день. В остальное время посещение платное, но цены более чем приемлемые, до 4 рублей за час, еще есть разные варианты для семей, абонементы. До 1 августа мы туда свободно можем ходить, потом, видимо, к новому учебному году будут готовиться.

Зарплаты? Ну что зарплаты — понятно, зависит от предприятия. У нас есть несколько мощных предприятий в городе, так там хорошие зарплаты, по 2000 и больше, автобусы есть для работников, столовые у них хорошие — то есть, даже внешне понятно, что не бедствуют.

А в местном «Евроопте» я спрашивала у девчат-продавцов, выходит ли у них хоть по тысяче рублей — нет, говорят, не выходит, рублей 700. Ну а в среднем, как вы понимаете, все «едят голубцы».

То же самое и на селе — в передовых хозяйствах, сужу по своей племяннице, операторы машинного доения вполне себе хорошо зарабатывают, от 1,5 тысяч. А слабенькие СПК — с ними все понятно, работа есть — денег нет.

В центре не так давно открыли магазин крупной торговой сети — лет 30 там был центральный гастроном, потом в 2010-х его выкупили и перестроили, то одни, то другие «открывались» с помпой, а потом тихонько закрывались, только вывески успевай запоминать.

Вот туда вроде бы ищут продавцов на хорошие деньги — но, видно, что-то не очень хорошо там, текучка большая, подробностей продавцы не рассказывают, но глаза очень выразительно закатывают.

Бывший городской универмаг вот тоже закрыли — сначала «сдулась» торговая точка «Острова чистоты», которая там проработала несколько лет, а теперь и все здание продали, по слухам, выкупил некий иностранный инвестор и ведет ремонт.

И конкуренция большая: у нас в городе, особенно в центре, продуктовых магазинов много, есть и лавочка от потребкооперации, куда без слез не зайти, и всякие «Евроопты», «Копеечки», «Доброном», «Маяк», «Друзья», это частный магазин предпринимателя из Клецка, прямо очень мне там нравится выбор, пусть что-то и дороже, но продукты свежие и хорошие. И в частной небольшой аптеке иногда можно купить лекарства, которых е найдешь в центральной государственной.

Поликлиника у нас хорошая, врачей много пенсионеров, но много приехало и молодых — мои приятельницы жалуются, мол, не такие они хорошие и внимательные, но я считаю, это просто стариковское ворчание и привычка к «своему» доктору.

Если верить нашей районной газете, так вообще мы никогда не жили лучше, чем сейчас. Но районка — понятно, зациклилась на политике. Иногда просто целиком списывают в «Советской Белоруссии» передовицы про политическую обстановку в стране и в мире — я их даже не читаю, пролистываю, потому что чувство дежавю накатывает, как будто в Советский Союз с перепечаткой заседаний ЦК КПБ вернулась…

Хотя, бывает, и про людей пишут, или конкурсы забавные придумывают — тогда и я участвую.

Но люди вообще мало ее читают. Я с киоскершей в «Белдруке» приятельствую, недорогую газету с телепрограммой постоянно беру, так она говорит, часто так и лежат эти пачки неразобранные, один номер разве что возьмут. Все же в интернете сейчас новости читают. Про «экстремистов» не говорят даже шепотом. А про что говорят?

О здоровье, конечно — у меня-то круг общения в основном пожилые люди, а нам бодрись не бодрись, но все-таки болячек разных с возрастом немало. Про дачи и посадки все меньше — если раньше могли до хрипоты спорить о каких-нибудь особо урожайных помидорах или сколько стоит покосить участок, то с годами, опять же, и здоровье подводит, и многие дачный интерес потеряли, у кого дети-внуки уехали — для кого ж на участке все свое растить?

Вот о войне много говорят, правда. Одни за Украину, другие — за Россию. И все боятся, что к нам придет.

И, конечно, деньгами озабочены: у кого пенсии небольшие — так обсуждают, где выгадать, на чем сэкономить. У кого рублей 900 или больше, если начальником был — все равно жалуются, что можно было бы и больше. Хотя куда ее тратить особо, если человек одинокий?

Я так стараюсь немножко ездить — по миру сейчас никак, но хотя бы по стране. Вот к знакомой в Несвиж съездила, у них там все лето в центре города концерты под открытым небом — душевно и для всех доступно, только не продумали, что нет навеса, ни в дождь, ни в жару некомфортно.

А в июле так даже в санаторий поеду. Мне так, считаю, повезло: с зимы только ждала, а не 2-3 года — только инвалиды 1 и 2 группы ездят каждый год бесплатно, остальным пенсионерам «в порядке очереди». А вы догадываетесь, наверное, какие очереди, если почти все путевки выкуплены россиянами.

Так в целом, положа руку на сердце, жить можно. С пожилыми разговариваешь, так им не много надо: магазин рядом, в поликлинику идти или ехать удобно, если еще пенсии хватает и не нужно считать каждую копейку — вообще красота. Молодым тяжелее: им бы планы строить и дома, и детей растить — а уверенности в завтрашнем дне никакой.

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