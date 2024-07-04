СМИ: У Лукашенко началась паника из-за действий Польши на границе

СМИ: У Лукашенко началась паника из-за действий Польши на границе4
- 4.07.2024, 14:37
- 9,746
Диктатор созвал секретное заседание Совбеза.
Польша сделала шаг, который вызвал огромное беспокойство в Беларуси. Варшава намерена ввести тщательный контроль на крупнейшем железнодорожном пограничном переходе между Беларусью и Польшей, пишет Dziennik Gazeta Prawna.
Отмечается, что каждый транспорт, который въезжает в Польшу, будет подлежать тщательному и детальному контролю, что значительно замедлит товаропоток и может выявить много злоупотреблений. Эти заявления вызвали сильное волнение и панику в Минске.
В то же время Китай также начал оказывать отдельное давление на белорусский режим, поскольку введение пограничного контроля замедлит транзит грузов с Дальнего Востока в Евросоюз через КПП «Малашевиче». Издание указывает, что китайцы уже дважды просили Александра Лукашенко объяснить, что происходит на польско-белорусской границе.
По словам журналистов, польское решение может повлиять не только на легальные заработки многих стран, но и на контрабанду, которой пользуются службы Лукашенко.
В то же время Лукашенко провел две закрытые встречи и созвал по этому поводу секретное заседание Совбеза. Однако, по мнению экспертов, следующий шаг Польши может заставить его пойти на уступки.