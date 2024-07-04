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СМИ: У Лукашенко началась паника из-за действий Польши на границе

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  • 4.07.2024, 14:37
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СМИ: У Лукашенко началась паника из-за действий Польши на границе

Диктатор созвал секретное заседание Совбеза.

Польша сделала шаг, который вызвал огромное беспокойство в Беларуси. Варшава намерена ввести тщательный контроль на крупнейшем железнодорожном пограничном переходе между Беларусью и Польшей, пишет Dziennik Gazeta Prawna.

Отмечается, что каждый транспорт, который въезжает в Польшу, будет подлежать тщательному и детальному контролю, что значительно замедлит товаропоток и может выявить много злоупотреблений. Эти заявления вызвали сильное волнение и панику в Минске.

В то же время Китай также начал оказывать отдельное давление на белорусский режим, поскольку введение пограничного контроля замедлит транзит грузов с Дальнего Востока в Евросоюз через КПП «Малашевиче». Издание указывает, что китайцы уже дважды просили Александра Лукашенко объяснить, что происходит на польско-белорусской границе.

По словам журналистов, польское решение может повлиять не только на легальные заработки многих стран, но и на контрабанду, которой пользуются службы Лукашенко.

В то же время Лукашенко провел две закрытые встречи и созвал по этому поводу секретное заседание Совбеза. Однако, по мнению экспертов, следующий шаг Польши может заставить его пойти на уступки.

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