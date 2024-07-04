Дроны атаковали систему космической разведки РФ «Звезда» 1 4.07.2024, 15:19

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Фото: Defense Express

Она находилась в 450 км от линии фронта.

Украинским дронам 4 июля удалось атаковать систему российской космической разведки «Звезда» отряда особого назначения Главного разведывательного управления (ОСНАЗ ГРУ). Об этом сообщает Defense Express.

Авторы материала пишут, что об успешной атаке сообщили неофициальные российские источники. Речь идет про воинскую часть №33443, которая расположена под поселком Московское, Изобильненского района Ставропольского края — 450 километров от линии фронта.

Местные власти подтвердили, что атака действительно была, однако два дрона были перехвачены и инфраструктура не пострадала. А вот в российском медиа Astra со ссылкой на собственные источники написали, что от взрыва пострадал один военный.

Также там добавили, что воинская часть принадлежит одному из формирований ГРУ.

«Сама в/ч 33443 имеет довольно характерный вид и в целом на территории воинской части размещено под два десятка параболических антенн. Но дело в том, что это не просто воинская часть, и даже не просто подразделение радиотехнической разведки так называемого ОСНАЗа ГРУ, а часть российской системы космической разведки «Звезда», — говорится в сообщении.

В Defense Express пишут, что эта система была создана более 50 лет назад для того, чтобы перехватывать сигналы космических аппаратов. Программа предусматривала, что будет создано 15 станций — 11 в СССР, а также 4 за границей.

Деталями не делились даже в 90-х, все хранилось в строгой секретности, однако общее направление станций — прослушивание систем космической связи, анализ работы, а также возможное противодействие.

Воинская часть №33443 была одной из первых и немногих, которая продолжила работать после распада СССР. Когда ко власти пришел российский президент Владимир Путин ее решили значительно модернизировать — расширить количество антенн и сделать территорию в два раза больше.

Спутниковые снимки, которые были сделаны в разные годы, демонстрируют, что оснащение воинской части постоянно менялось. Актуальные кадры оттуда, чтобы оценить последствия удара, на момент публикации материала опубликованы не были.

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