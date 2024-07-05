Лейбористы победили на выборах в Британии: Кир Стармер будет премьер-министром 1 5.07.2024, 11:15

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Подсчет голосов завершен почти во всех округах.

Лейбористская партия во главе с сэром Киром Стармером получила большинство голосов в Палате общин по итогам досрочных парламентских выборов. Это означает конец 14-летнего правления консерваторов в Великобритании, сообщает ВВС.

Подсчет голосов завершен еще не во всех избирательных округах, но лейбористы уже официально победили в 410 из них, что обеспечивает им комфортное большинство в 650-местной палате.

Кир Стармер и министр финансов в теневом правительстве Рэйчел Ривз, которой прочат второй по значимости пост в будущем правительстве, уверенно победили в своих избирательных округах.

В краткой речи после объявления результатов Стармер, в частности, сказал: «Перемены начинаются прямо здесь, потому что это ваша демократия, ваше сообщество, ваше будущее. Вы проголосовали. Теперь пришло время нам выполнять обещания».

Действующий премьер-министр Риши Сунак также сумел переизбраться в своем округе Ричмонд и Норталлертон. Вместе с тем, он признал, что консерваторы проиграли, и сообщил, что поздравил Стармера с победой.

«Сегодня передача власти из рук в руки пройдет в мирной и упорядоченной манере, с доброй волей со всех сторон. Это должно дать нам всем уверенность в стабильности и будущем нашей страны. Британский народ сегодня вынес отрезвляющий вердикт, многому нужно научиться… и я беру на себя ответственность за поражение», — сказал Сунак.

Позже в пятницу Сунак, а затем Стармер отправятся в Букингемский дворец на аудиенцию к королю Карлу III.

Результаты подсчета голосов

Фото: PA Media

В тех избирательных округах, где разрыв между кандидатами окажется мал, подсчет голосов может продолжаться довольно долго.

Но почти во всех округах подсчет уже завершен. Лейбористы победили в 410 из них, либерал-демократы — в 71, Консервативная партия победила в 119 округах, преимущественно тех же, где она побеждала и в 2019 году.

Для консерваторов это наихудший показатель с начала XX столетия.

Еще в четырех победили кандидаты от правопопулистской партии «Реформа», в том числе ее лидер Найджел Фарадж.

Из числа известных консерваторов, которые уже официально проиграли и в новом парламенте заседать не будут, можно назвать Гранта Шаппса, занимающего в уходящем правительстве пост министра обороны, и Пенни Мордаунт, в 2022 году претендовавшую на пост лидера партии, но уступившую в итоге Риши Сунаку.

Политолог сэр Джон Кертис, признанный авторитет по предвыборным опросам в Великобритании, замечает одну особенность снижения поддержки консерваторов: она особенно пострадала в тех местах, где больше трети домохозяйств имеют ипотечный кредит. Это можно интерпретировать как следствие фискальной политики Лиз Трасс, приведшей к повышению учетных ставок, которые не снизились до сих пор.

Бывший лидер лейбористов Джереми Корбин, исповедующий более радикально левые взгляды, чем нынешнее руководство партии, также сумел избраться в своем округе Северный Излингтон (север Лондона), но теперь уже как независимый кандидат: из партии его исключили.

Явка на выборах, исходя из данных по 100 округам, где подсчет завершился, выглядит рекордно низкой — 57%. Это ниже, чем на любых выборах с 1950 года, следует из данных, собранных Библиотекой Палаты общин.

В какой степени подтвердился экзитпол?

Вечером в четверг, сразу после окончания голосования, был опубликован прогноз, основанный на данных экзитпола, проведенного Ipsos по заказу Би-би-си, ITV и Sky News. Из него следовало, что лейбористы получат абсолютное большинство в 650-местном парламенте — 410 мест, тогда как фракция тори сократится с 345 до 131 депутатов.

Тот же прогноз указывал на усиление позиций Либерал-демократической партии до 61 места. Партии «Реформа» Найджела Фараджа предсказывали 13 мест, что заметно больше, чем ожидалось во время предвыборной кампании.

Также прогнозировалось резкое сокращение представительства Шотландской национальной партии, у которой оставалось всего 10 мест.

Джон Кертис оговорился, что прогноз по «Реформе» и шотландским националистам вызывал наименьшую уверенность.

Опрос проводился на выходе со 130 избирательных участков в Англии, Шотландии и в Уэльсе, но не в Северной Ирландии. На последних пяти парламентских выборах его результаты совпадали с официальными результатами выборов с погрешностью от 1,5 до 7,5 мест.

Что будет дальше

Выборы проходят в один тур — кандидат, получивший больше голосов, чем любой из других претендентов, отправляется в Вестминстер с мандатом депутата.

В Палате общин 650 мест. Для простого большинства нужно 326.

Как только новоизбранные депутаты закончат праздновать победу, они поедут в Лондон присягать на верность королю. По этой причине в парламенте всегда меньше 650 депутатов — члены ирредентистской партии «Шинн Фейн» в Северной Ирландии, выигрывая выборы, остаются дома.

Первое заседание парламента состоится во вторник 9 июля. На нем выберут спикера (на этот пост снова претендует сэр Линдси Хойл, который, кстати, переизбран), после чего несколько дней будет отведено на присягу новоизбранных депутатов.

За дело новый парламент примется еще через неделю, 17 июля, когда на официальном открытии новой сессии король произнесет речь о приоритетах нового правительства, написанную для него новым правительством.

В полную силу парламент заработает только осенью, когда после небольших летних каникул и партийных конференций в сентябре–октябре будут определены главы и члены всех парламентских комитетов, а правительство представит бюджет на ближайшие месяцы.

Он и определит, в каком направлении и на какие деньги будет отныне развиваться страна.

Почему проиграли консерваторы

Поражение консерваторов отражает скорее их непопулярность в обществе, чем энтузиазм в отношении лейбористов.

За 14 лет у власти тори отметились первым с 1950-х годов снижением уровня жизни населения. Виноваты и жесткая экономия госрасходов после финансового кризиса 2008-09 годов, и пандемия ковида, и — главное — брексит, резко сокративший торговлю и инвестиции.

Оппозиции оказалось достаточно пообещать населению одно — перемены. Всю кампанию они провели под лозунгом из одного слова: «Перемен!».

Правящая партия уступала в опросах оппозиции уже пару лет, однако у нее было большинство в парламенте и законное право дождаться окончания пятилетнего срока у власти — января 2025 года.

Непопулярный Риши Сунак решил, что дальше будет только хуже, и неожиданно для сторонников полтора месяца назад объявил выборы на 4 июля.

Он ожидаемо с треском проиграл их.

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