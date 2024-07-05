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В РФ чиновник погиб во время заготовки дров для «СВО»

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  • 5.07.2024, 16:54
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В РФ чиновник погиб во время заготовки дров для «СВО»

Из-за падения дерева.

Сегодня утром неподалеку от поселка Кшенский Курской области РФ во время заготовки дров «для нужд «СВО» погиб чиновник.

В результате падения срубленного дерева пострадал исполняющий обязанности главы Советского района Курской области Сергей Белых.

Его незамедлительно направили в местную ЦРБ, однако из-за серьёзных травм он скончался.

Об проишествии росСМИ сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

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