В РФ чиновник погиб во время заготовки дров для «СВО»5
- 5.07.2024, 16:54
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Из-за падения дерева.
Сегодня утром неподалеку от поселка Кшенский Курской области РФ во время заготовки дров «для нужд «СВО» погиб чиновник.
В результате падения срубленного дерева пострадал исполняющий обязанности главы Советского района Курской области Сергей Белых.
Его незамедлительно направили в местную ЦРБ, однако из-за серьёзных травм он скончался.
Об проишествии росСМИ сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.