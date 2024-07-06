Семью минчан ограбила няня их ребенка 1 6.07.2024, 9:37

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Иллюстрационное фото

Из квартиры пропали золотые украшения.

Няня присматривала за трехлетним ребенком и воровала украшения у его родителей. Она похитила у семьи украшений на 8000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Жительница Минска обратилась в милицию и рассказала, что у нее из квартиры пропали золотые украшения на сумму около 8000 рублей.

Выяснилось, что их украла 24-летняя минчанка, которая была няней трехлетнего ребенка семьи.

«Воспользовавшись отсутствием нанимателей, минчанка похитила 6 наименований ювелирных украшений, сдала в пункты скупки золота и получила более 5500 рублей», — сообщили в милиции.

Девушка рассказала, что вырученные от украденных украшений деньги потратила на оплату съемной квартиры, одежду и продукты.

Возбуждено уголовное дело за кражу.

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