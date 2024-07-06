Семью минчан ограбила няня их ребенка

Семью минчан ограбила няня их ребенка1
- 6.07.2024, 9:37
- 1,146
Из квартиры пропали золотые украшения.
Няня присматривала за трехлетним ребенком и воровала украшения у его родителей. Она похитила у семьи украшений на 8000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.
Жительница Минска обратилась в милицию и рассказала, что у нее из квартиры пропали золотые украшения на сумму около 8000 рублей.
Выяснилось, что их украла 24-летняя минчанка, которая была няней трехлетнего ребенка семьи.
«Воспользовавшись отсутствием нанимателей, минчанка похитила 6 наименований ювелирных украшений, сдала в пункты скупки золота и получила более 5500 рублей», — сообщили в милиции.
Девушка рассказала, что вырученные от украденных украшений деньги потратила на оплату съемной квартиры, одежду и продукты.
Возбуждено уголовное дело за кражу.