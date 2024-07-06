Жить стало веселее Anti-Colorados, Defence-Line

6.07.2024, 11:15

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Даже Путин был артиллеристом, столяром, таксистом и специалистом по вызову.

Как ни крути, а у лаптей, даже живущих далеко от линии фронта и не видевших ни прилета, ни пролета, жизнь стала лучше, стала веселее, как любил говорить товарищ Сталин. В данном случае речь не идет о жителях Москвы, Питера или пары-тройки других крупных городов. Ведь большая часть населения живет в провинции, а там – своя атмосфера. Не зря же оккупанты из этих глухих гребеней воровали унитазы для того, чтобы удивить односельчан. Вполне возможно, что прислав унитаз посылкой через Белоруссию, такой деятель решил поставить в тупик все село. Там впервые увидели такой прибор инженерной конструкции, а потому, пока «герой» не приедет сам, в цинковом макинтоше, в сопровождении с городскими товарищами, загадку отгадать не смог никто.

Но теперь – другое дело. В этих самых гребенях появился новый тип учителей, отсидевших по 15-29 лет и потом – отвоевавших в Вагнере и вернувшихся «на свободу с чистой совестью». Невзирая на то, что в свое время они получили громадные сроки за расчлененку или же за углубленное знакомство с детьми, они были признаны квалифицированными педагогами. Ведь в свое время суд уже квалифицировал их деяния с детьми, а потому, чтобы два раза не вставать, их отправили в школы, чтобы наставлять школяров на путь знаний. Тем более, что с такими статьями в тюрьме и на лагерях они наработали такой опыт, что передавать его можно многократно и сразу множеству детей. Тем более, что Путин поставил задачу срочно повысить рождаемость, дабы компенсировать убыль личного состава.

Но это уже – старая история и к этим реалиям там все привыкли. Но как оказалось, жизнь не стоит на месте и радует все новыми изменениями к лучшему. Так, в последнее время в глубинке остро встал вопрос нехватки медицинского персонала – врачей и медсестер. Этот недостаток попытались восполнить специалистами из Африки, например. Усилия были настолько мощными, что в дело запустили специалистов, у которых не было медицинского образования.

А как выяснилось позже, у ряда врачей не было вообще никакого образования, но тем не менее, их назначили на должность врачей и они прямо сейчас лечат лаптей самыми экзотическими способами. Но такая роскошь досталась только крупным населенным пунктам, а вот на глубинку африканцев не хватило, но вот уже найдено оригинальное решение этой проблемы. На первоисточнике это выглядит так:

Но тут надо заметить, что это лишь первый шаг на пути обеспечения населения медицинскими услугами. Просто населению нужно привыкнуть к тому, что в их дверь могут постучать и на вопрос «Кто там?», оттуда ответят: «Это я, почтальон Печкин. Пришел подлечить вашего мальчика!» Как только публика привыкнет к такому раскладу, дело пойдет намного легче. Ведь почтальон теперь приравнивается к врачу общей практики, наподобие терапевта, а ведь нужны и врачи узкой специализации. Например лифтеры будут маммологами, трубопроводчики – урологами, ассенизаторы – проктологами, столяры – хирургами и так далее.

В общем, такое состояние дел не удивительно, поскольку всем там надо стремиться к универсальности. Даже Путин был артиллеристом, столяром, таксистом и даже специалистом по вызову. Так почему остальные такого не могут добиться? В общем, охрана здоровья выходит на новый уровень, а те, кто побогаче, прямо сейчас заводят личные знакомства с ветеринарами. Мало ли что?

Anti-Colorados, Defence-Line

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