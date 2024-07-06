Украинский офицер: Заявления Лукашенко — на уровне уличной шпаны
- 6.07.2024, 21:18
Шансов у диктатора нет.
В последнее время ряд лукашенковских военных заговорил о якобы концентрации украинских военных на границе с Беларусью. Сам же белорусский диктатор на днях заявил, что на границу с Украиной переброшены бойцы ССО.
К чему это нагнетание? Может ли Лукашенко пойти на реальные военные провокации Киева?
Об этом сайт Charter97.org спросил майора запаса Нацгвардии Украины, ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана:
— Провокации вполне возможны. Только это будут провокации российских войск под шевронами и флагами Беларуси. Путину было бы на руку, чтобы Беларусь была втянута в войну.
Но я бы не советовал Лукашенко идти на провокации, потому что мы будем наносить удары в ответ. Мы это имеем право делать для самообороны.
Посмотрю, в каком бункере он будет прятаться, когда мы будем наносить удары ракетами союзников. Шансов у него нет. Даже такой отморозок, как Лукашенко, это понимает. Его заявления — на уровне уличной шпаны. Неинтересно и несолидно.