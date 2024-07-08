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Белорусам на заметку: Турция вводит важное изменение для туристов

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  • 8.07.2024, 9:50
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Белорусам на заметку: Турция вводит важное изменение для туристов

Оно затронет тех, кто прилетает в страну.

В разгар туристического сезона в Турции был принят законопроект о внесении поправок в закон о гражданской авиации, сообщает агентство Anadolu.

Новые меры безопасности предусматривают обязательный досмотр всех пассажиров и их вещей при помощи технических устройств, а при необходимости — вручную. Если проверка с использованием технических средств окажется недостаточной, пассажир не будет допущен в аэропорт и на самолет, если не согласится на ручной досмотр.

Авиационная безопасность теперь будет обеспечиваться частными охранниками под надзором органов правопорядка. Частные охранники смогут проверять и досматривать людей, вещи, багаж, грузы и товары как при помощи технических средств, так и вручную при входе на авиационные объекты.

Кроме того, при подозрении на нарушение авиационной безопасности багаж, груз и другие товары могут быть досмотрены сотрудниками вневедомственной охраны без участия пассажира или владельца. Предметы, которые можно открыть и которые запрещено проносить, могут быть арестованы.

Эти меры направлены на усиление безопасности в турецких аэропортах в ответ на текущие вызовы и угрозы.

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